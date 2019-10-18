В лесополосе Ростовской области грибник нашел склад боеприпасов времен ВОВ

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области 17 октября в лесополосе вблизи разъезда Закадычное Новониколаевского сельского поселения местный житель собирал грибы и обнаружил склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает управление информационной политики Ростовской области. В схроне находилось 79 снарядов.

В тот же день при проведении хозяйственных работ были обнаружены снаряды в Аксайском, Константиновском районах и Таганроге.

Всего с начала года на территории Ростовской области было найдено и обезврежено более 500 взрывоопасных предметов. Большая часть боеприпасов найдена на территории Матвеево-Курганского, Неклиновского и Аксайского районов.

Дарья Голякова