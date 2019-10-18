Совет да закон

В столице Кубани перестают функционировать Градсовет и Архитектурный совет при главе города. От них, в частности, зависели выдачи разрешений на строительство многоквартирных домов в Краснодаре. По мнению, прокуратуры, эта деятельность противоречит Градостроительному кодексу РФ. Общественники считают, что теперь разрешения на строительство будут выдаваться по формальным признакам, без учета реального положения дел. В мэрии успокаивают, говоря, что меняется только формат обсуждения градостроительной политики города. Застройщики уверены, что совещательные органы при главе краевого центра должны заниматься лишь общими рекомендациями по отделке фасадов и благоустройству, но не мешать компаниям проходить процедуру получения разрешений на строительство.

Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что Градостроительный и Архитектурный советы кубанской столицы прекращают свое существование. Это, по данным мэрии, связано с представлением городской прокуратуры, которая выявила нарушения законодательства в их деятельности, а именно в том, что их решения влияли на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов.

Как сообщили “Ъ-Кубань” в краевой прокуратуре, надзорный орган действительно выявил нарушения законодательства в деятельности указанных советов, по результатам чего в администрацию Краснодара было внесено представление об устранении нарушений, ответ о рассмотрении которого в прокуратуру еще не поступил.

Координатор общественного движения «Помоги городу» Елена Шувалова считает, что одной из причин закрытия Градостроительного и Архитектурного советов при администрации Краснодара могла стать жалоба застройщиков в прокуратуру, поскольку оба органа занимались согласованием застройки города, а также контролем за выдачей разрешений на строительство и пересмотром ранее выданных разрешений.

«Допустим, 17 октября должен был рассматриваться вопрос о выдаче разрешения на строительство 22-этажного дома в зеленой зоне на углу улиц Селезнева и Стасова. Полагаю, что рекомендации Градостроительного совета в данном случае носили бы отрицательный характер. Но теперь по формальным признакам департамент архитектуры и градостроительства должен будет подписать это разрешение. Сотрудники департамента не могут контролировать соблюдение градостроительных норм и правил. Они не могут проверить достоверность документов предоставляемых застройщиком. Остальные требования могут быть расценены как давление и превышение полномочий», - говорит госпожа Шувалова.

Деятельность обоих советов продолжится, однако в ином формате, заявил помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий. По его словам, де-юре оба органа прекращают свою деятельность, то есть постановления об их создании будут отменены. Но это, акцентирует помощник, совсем не значит, что совещательный орган больше не будет собираться для рассмотрения важных для города вопросов.

«Участников и дальше в полном составе будем так же регулярно приглашать на совещания при главе по обсуждению вопросов градостроительной политики. Градсовет не закрыли, а переформатировали. Все вопросы по главным градостроительным темам останутся публичными и не переедут в кабинеты», - заверил господин Вербицкий.

Застройщики, в свою очередь, удовлетворены тем, что вопросы выдачи разрешений на строительство больше не будут зависеть от неких совещательных органов. В частности, директор по развитию СК«Неометрия» Дина Бойченко считает, что в Градостроительном кодексе РФ содержится исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство. Но отказ на основании решений Градостроительного или Архитектурного совета, по ее словам, является незаконным, так как такое основание не предусмотрено действующим законодательством, равно как и необходимость вынесения вопроса о выдаче разрешения на строительство на рассмотрение таких советов.

«Аналогичной позиции придерживаются и судебные органы, признавая незаконным такое основание для отказа в выдаче разрешения.Конечно такие органы, состоящие из квалифицированных специалистов нужны для разработки общих рекомендаций по благоустройству, озеленению, отделке фасадов зданий и прочего. Вместе с тем их деятельность долга соответствовать требованиям закона, а не нарушать их», - подытожила госпожа Бойченко.

Дмитрий Михеенко