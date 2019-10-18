Опасные отходы обещают утилизировать безопасно

ГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами “РосРАО”» представило активистам и журналистам Кировской области план работы по созданию завода по переработке опасных промышленных отходов «Марадыковский». Предполагается, что предприятие будет утилизировать 350 видов отходов I и II классов опасности, но при этом будет экологически безопасным. Тем не менее опросы местных жителей показывают, что население региона выступает против реализации проекта.

В Вятском госуниверситете 18 октября компания «РосРАО» представила технические решения для производственно-технического комплекса «Марадыковский». Напомним, в Котельничском районе Кировской области на базе завода по утилизации химического оружия «Марадыковский», который начал свою деятельность в 2006-м и прекратил в 2015 году, по постановлению правительства РФ, планируется создать комплекс по переработке отходов I и II классов опасности мощностью 50 тыс. т в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 5,1 млрд руб. Из них 4,3 млрд руб. планируется направить из федерального бюджета. Государственным заказчиком строительства выступит госкорпорация «Росатом», застройщиком — ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами “РосРАО”».

Сегодня первый заместитель генерального директора по развитию компании «РосРАО» Максим Корольков сообщил, что вся инфраструктура завода «Марадыковский» будет сохранена и использована, корпуса, в которых уничтожалось химоружие, перепрофилируют.

Он рассказал, что завод будет перерабатывать 350 видов отходов из 444 существующих. В том числе, этот будут неорганические отходы I и II классов опасности: сточные воды, отработанные кислоты и щелочи, гальваношламы, отходы от лакокрасочных, металлообрабатывающих производств.

Всего около 95 видов таких отходов планируется перерабатывать физико-химическим способом. Мощность этого комплекса составит 22 тыс. т в год. Кроме того, «Марадыковский» будет перерабатывать 33 вида ртутьсодержащих отходов I класса опасности: бытовые ртутьсодержащие отходы и промышленные ртутьсодержащие катализаторы, ионообменные смолы и тому подобное. Также проектом предусмотрена высокотемпературная переработка горючих отходов замкнутым циклом. Как пояснил Максим Корольков, все вторичные потоки, которые будут образовываться на первых двух линиях, пройдут через эту обработку. Он заверил, что никто не станет захоранивать или сжигать отходы.

Представитель Минпромторга РФ Александр Орлов поддержал господина Королькова, сообщив, что, пока действовал завод по уничтожению химического оружия, в «Марадыковском» не было ни одного превышения предельно допустимой концентрации химических веществ или инцидента. Однако известно, что в 2010 году с арсенала завода с отравлением химическими веществами были госпитализированы в Киров, а затем перенаправлены в Москву четыре работника «Марадыковского».

После выступления докладчиков присутствующие начали задавать вопросы. Ректор ВятГУ Валентин Пугач поинтересовался, что получит Кировская область от создания комплекса по утилизации особо опасных отходов. Максим Корольков ответил: инвестиции, улучшение экологической обстановки, новый уровень науки и образования, создание новой отрасли, а также увеличение налоговой базы, уровня зарплат и финансирование региона.

Гражданский активист Валерий Семенищев поинтересовался, почему бы не построить комплекс, если уж он так нужен, подальше от населенных пунктов, а лучше вообще не в Кировской области.

Представители «РосРАО» ответили, что в регионе образуется немало опасных отходов, но не все предприятия об этом рассказывают.

Члена общественной палаты Кировской области Тамару Ашихмину, которая раньше выступала против строительства завода по уничтожению химического оружия, а теперь поддерживает создание предприятия по утилизации опасных отходов, активисты обвинили в двуличии. В руках одного из них была книга «Заложники Марадыковского арсенала», изданная в 2001 году при соавторстве госпожи Ашихминой. Там говорится, что для строительства «Марадыковского» было выбрано не лучшее место с точки зрения географических и геологических данных: завод построен в густонаселенной части Кировской области с развитым сельским хозяйством, вблизи реки Вятки. Когда госпожу Ашихмитну спросили, почему она изменила мнение сейчас, она ответила, что благодаря давлению экологов «Марадыковский» получился безопасным, с большими санитарными зонами, чем планировали военные, и принес области определенную выгоду. В целом Тамара Ашихмина заявила, что поддержит создание комплекса, если он будет построен по международным стандартам экологической безопасности.

Перед презентацией проекта Общественная экологическая организация «Союз “За химическую безопасность”» представила итоги опроса жителей Котельнича и Котельничского района по вопросу создания в Марадыково завода по утилизации опасных промышленных отходов. Опрос проводился с 11 по 14 октября. Местным жителям предлагалось ответить на вопрос: «Согласны ли вы, чтобы объект по обработке и утилизации отходов I и II классов опасности мощностью до 50 тыс. т в год располагался на территории “Марадыковского арсенала”, расположенного в 3 км от границ Котельничского района и в 14 километрах от города Котельнича?» В Котельниче было опрошено 3,09 тыс.— более 15% от населения, обладающего избирательным правом. Против высказалось 2,9 тыс. местных жителей, за — 23 человека, 22 не слышали о проекте. В населенных пунктах Котельничского района (поселке Искра, деревне Кардаковы, селах Красногорье и Юрьево) в опросе приняли участие 614 жителей. Против высказались 598 человек, за — четверо, семеро не знают о проекте.

Ирина Александрова, Киров