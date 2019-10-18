Националисту Марцинкевичу смягчили приговор

Сыктывкарский городской суд сократил срок наказания националисту Максиму Марцинкевичу (Тесаку), сообщил его адвокат Иван Сидорович. С него сняли обвинения в возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Теперь осужденный проходит только по статьям о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ).

«Это произошло в связи с тем, что эта часть статьи была декриминализирована. Общий срок наказания был снижен с 10 до менее чем девяти лет. С учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, скоро мой подзащитный получит право на условно-досрочное освобождение»,— пояснил адвокат (цитата по ТАСС).

Напомним, Максима Марцинкевича (Тесака) и еще несколько сообщников окончательно осудили в декабре 2018 года. По версии следствия, в 2013–2014 годах участники националистического движения «Реструкт» совершили не менее девяти нападений на продавцов запрещенных курительных смесей под видом борьбы с наркоторговлей. Они избивали пострадавших и отбирали у них имущество. Во время одного из нападений погиб выходец из Азербайджана Заур Алышев.

Об уголовном деле читайте в материале “Ъ” «Националисту обновили приговор».