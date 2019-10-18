В Ростовской области число погибших в ДТП снизилось на 10%

За первые девять месяцев этого года число погибших в ДТП снизилось на 10%, сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

Кроме того, в регионе на 8% уменьшилось число погибших на воде, на 40% — количество бытовых пожаров, почти вдвое сократилось количество возгораний сухой растительности. Площадь, пройденная огнем, уменьшилась на 70,7%.

«Особое внимание было направлено и на поддержание боеготовности подразделений, социальную защиту и поддержку личного состава, обеспечение своевременного реагирования на ЧС, пожары и происшествия. Так, в этом году приобретено два спецавтомобиля и 16 малых лесопатрульных комплексов, ведется активная работа по поддержанию техники в готовности к применению», — передает управление слова директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергея Панова.

Муниципалитеты приобрели 30 мотопомп и более 120 ранцевых огнетушителей, что повысило готовность пожарно-спасательных подразделений и добровольных пожарных к борьбе с распространением природных пожаров.

Дарья Голякова