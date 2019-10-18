Бюджет строит планы

Бюджет Ижевска на 2020 год будет «достаточно напряженным», но профицитным. Городские власти ищут новые возможности для увеличения доходной части и сокращения затрат. На пресс-конференции, посвященной году работы должности главы города, Олег Бекмеметьев признал, что его планы по работе с консолидированными группами налогоплательщиков не были осуществлены, т.к. сверхприбыли компании не получили. Тем не менее, в будущем году ожидается поступление средств от продажи второй части имущества Ижевских электросетей, покупателей будут искать и для имущества ПТ БПХ. Кроме того, администрация Ижевска продолжит работу по взысканию долгов и оптимизации аппарата.

По словам главы Ижевска, доходная часть бюджета на 2020 год уже сверстана, сейчас идет распределение расходных статей, после чего проект главного финансового документа представят на суд депутатов гордумы. Пока примерные параметры бюджета господин Бекмеметьев называть не стал.

«Он будет достаточно напряженным, потому что, как и в 2019 году, ключевыми темами работы с бюджетом мы взяли два направления: увеличение доходной части и сокращение затратной»,— сказал Олег Бекмеметьев.

Подводя предварительные итоги 2019 года, он отметил, что администрация активно занимается работой с существующей задолженностью со стороны пользователей муниципального имущества и земельных участков. В частности, в настоящее время задолженность за пользование объектами капитального строительства составляет 66 млн руб., 20,1 млн руб. взыскиваются через судебные решения, еще 8,2 млн руб. — уже через исполнительные производства. По долгам за аренду земельных участков также есть решения судов на 42 млн руб., которые необходимо вернуть в городской бюджет, по объектам рекламы через суд взыскивается 40 млн руб. В итоге, как отметил глава города, за счет работы с должниками к концу года дополнительные поступления в бюджет оцениваются в 390 млн руб.

Глава города напомнил, что в начале года в муниципальный бюджет поступили средства от продажи имущества Ижевских электрических сетей в размере 2,164 млрд руб., из которых 1 млрд руб. был направлен на уплату ранее взятого кредита. Остальную сумму планировалось направить на ремонты в детских садах, школах и больницах, однако по некоторым объектам работы были перенесены на 2020 год. Также глава города отметил, что бюджет заработал дополнительно 100 млн руб. за счет временного размещения средств от продажи имущества ИЭС на депозите.

Ожидавшаяся в середине года сделка с «Россетями» по второй части имущества ИЭС пока так и не состоялась, но сейчас компания платит за его аренду. По словам господина Бекмеметьева, в августе это имущество было оценено в 508 млн руб., переговоры с «Россетями» продолжаются. Ожидается, что сделка будет заключена в конце 2019 года, а средства поступят в начале 2020 года.

Городу не удалось в этом году продать два крупных актива — ООО «Производственный трест банно-прачечного хозяйства» и ООО «Ритуал». На аукционы не заявились участники. Так как ПТ БПХ не смогли приватизировать уже в третий раз, из прогнозного плана его исключили. Принято решение реализовывать имущественный комплекс, который оценен в 270 млн руб. ООО пытались продать за 363 млн руб.

Год назад после избрания главой Ижевска Олег Бекмеметьев говорил о планах поработать с консолидированными группами налогоплательщиков (КГН), чтобы с их финансовой помощью решать некоторые городские проблемы. Подобный опыт у него был ранее на посту главы Глазова, где за счет партнерства с «Росатомом» удалось отремонтировать значительную часть дорог. В Ижевске есть восемь КГН. «На сегодняшний день не заключено соглашение о предоставлении помощи бюджету ни с одним КГН. Все зависит от того, насколько прибыльно работает налогоплательщик в группе КГН. Мы получаем отчеты от налоговой службы, где видим, что они не фиксируют положительный финансовый результат сверх плановых объемов платежей по налогу на прибыль, которые могли бы быть нами использованы в таком соглашении»,— пояснил глава города и добавил, что власти продолжат отслеживать ситуацию.

Город развивает партнерские отношения с «Россетями». В частности, с компанией ведутся переговоры об условиях концессионного соглашения по сетям наружного освещения. Другие проекты концессий пока остановлены. От идеи концессии для водопроводных сетей город полностью отказался, сообщил господин Бекмеметьев. Не получается концессия по подземным пешеходным переходам — потенциальный инвестор после дополнительных расчетов пришел к выводу, что финансовая модель не позволит окупить затраты. Ремонт переходов, по словам главы Ижевска, вероятно проведут за счет бюджетных средств в 2020 году, если все-таки не появятся другие предложения от инвесторов.

Михаил Красильников