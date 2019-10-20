Динамика цен на первичную недвижимость в крупных городах России

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|Город
|Средняя стоимость недвижимости в новостройках в октябре 2018 года (тыс. руб. за 1 кв. м)
|Средняя стоимость недвижимости в новостройках в сентябре 2019 года (тыс. руб. за 1 кв. м)
|Средняя стоимость недвижимости в новостройках в октябре 2019 года (тыс. руб. за 1 кв. м)
|Динамика октябрь 2019 /сентябрь 2019
|Динамика октябрь 2019/октябрь 2018
|Волгоград
|50,1
|47,9
|48,3
|1%
|–4%
|Воронеж
|58,3
|53,1
|54,1
|2%
|–7%
|Екатеринбург
|66,7
|71,9
|73,4
|2%
|10%
|Казань
|77,1
|91,3
|94,6
|4%
|23%
|Красноярск
|58,3
|61,9
|64,5
|4%
|11%
|Москва
|178,9
|190,6
|190
|0%
|6%
|Нижний Новгород
|63,4
|72,1
|73,6
|2%
|16%
|Новосибирск
|64,1
|67,6
|69,2
|2%
|8%
|Омск
|42,6
|48,8
|49,4
|1%
|16%
|Пермь
|56,4
|63,4
|62
|–2%
|10%
|Ростов-на-Дону
|55,7
|51,6
|52
|1%
|–7%
|Самара
|47
|46,1
|46,7
|1%
|–1%
|Санкт-Петербург
|122
|120,4
|122,5
|2%
|0%
|Уфа
|66,2
|74,3
|79
|6%
|19%
|Челябинск
|40,8
|43,5
|47,6
|9%
|17%