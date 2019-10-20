Динамика цен на первичную недвижимость в крупных городах России

Город Средняя стоимость недвижимости в новостройках в октябре 2018 года (тыс. руб. за 1 кв. м) Средняя стоимость недвижимости в новостройках в сентябре 2019 года (тыс. руб. за 1 кв. м) Средняя стоимость недвижимости в новостройках в октябре 2019 года (тыс. руб. за 1 кв. м) Динамика октябрь 2019 /сентябрь 2019 Динамика октябрь 2019/октябрь 2018 Волгоград 50,1 47,9 48,3 1% –4% Воронеж 58,3 53,1 54,1 2% –7% Екатеринбург 66,7 71,9 73,4 2% 10% Казань 77,1 91,3 94,6 4% 23% Красноярск 58,3 61,9 64,5 4% 11% Москва 178,9 190,6 190 0% 6% Нижний Новгород 63,4 72,1 73,6 2% 16% Новосибирск 64,1 67,6 69,2 2% 8% Омск 42,6 48,8 49,4 1% 16% Пермь 56,4 63,4 62 –2% 10% Ростов-на-Дону 55,7 51,6 52 1% –7% Самара 47 46,1 46,7 1% –1% Санкт-Петербург 122 120,4 122,5 2% 0% Уфа 66,2 74,3 79 6% 19% Челябинск 40,8 43,5 47,6 9% 17%