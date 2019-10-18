В аэропорту «Платов» начал работу сервис мобильных посадочных талонов

В ростовском аэропорту Платов начал действовать сервис электронных посадочных талонов, сообщает пресс-служба аэропорта. Теперь пассажиры, регистрирующиеся на внутренние рейсы онлайн, могут не распечатывать посадочный талон на стойках регистрации. Достаточно получить электронный посадочный талон на свое мобильное устройство.

«Электронный посадочный талон со штрих-кодом или QR-кодом содержит всю необходимую информации. Он сканируется при прохождении предполетного досмотра, а затем при посадке на борт воздушного судна»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что использование мобильного посадочного талона не отменяет необходимости предъявлять паспорт при прохождении в зону досмотра. Кроме того, воспользоваться мобильным посадочным талоном могут только пассажиры авиакомпаний, подтвердивших эту услугу. Сейчас электронный посадочный талон доступен пассажирам, вылетающим из «Платова» рейсами «Азимута», «Победы», «Уральских авиалиний», Utair и Nordstar.

При этом возможность получить бумажный посадочный талон на стойке регистрации у пассажиров сохраняется.

Дарья Голякова