«Татнефть» прогнозирует пик спроса на нефть в 2030-х годах

Компания «Татнефть» ждет пик спроса на нефть в 2030-х годах. Об этом во время международного форума «Наука и инновации» рассказал гендиректор предприятия Наиль Маганов, сообщает «Прайм».

«Для себя понимаем, что пик — это не значит, поднялось и резко упало, для нефтяников после достижения пика добычи дальше идет «полка», и эта «полка» будет продолжаться и 20, и 30 лет», — сказал господин Маганов.

При этом, по его словам, в «Татнефти» учитывают этот момент и принимают необходимые меры. К примеру, компания строит собственную нефтепереработку и тщательно подбирает продукты, которые будет производить, при этом имея в виду своих целевых потребителей. Также господин Маганов добавил, что после инвестиций в отрасль нефтехимии перед компанией «откроются новые области и новые возможности, в которых она будет дальше работать».

"Ъ-Казань"