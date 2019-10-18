В Приволжье выявили 167 нелегальных кредиторов с начала года

За январь-сентябрь в Нижегородской области выявили 22 нелегальных кредитора и три финансовые пирамиды. Всего в 11 приволжских регионах присутствия Волго-Вятского управления Центробанка (ВВГУ ЦБ РФ) обнаружили 167 «черных» кредиторов и 20 пирамид.

Как сообщает пресс-служба управления, компании, нелегально выдающие займы, в последнее время часто маскируются под лизинговые компании. Человек, заключая якобы кредитный договор под залог автомобиля или недвижимости, на самом деле подписывает договор купли-продажи имущества по заниженной цене в пользу организации. Далее это имущество передается человеку в лизинг по договору с другой компанией. «Договор сознательно составляют так, чтобы заемщик не смог выплатить долг и, соответственно, вернуть свою собственность»,– отмечают в ВВГУ ЦБ.

Регионами присутствия Волго-Вятского управления Банка России считаются Нижегородская, Кировская, Самарская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская области, республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.

Анастасия Еремина