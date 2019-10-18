Прокуратура нашла нарушения в деятельности Градостроительного совета Краснодара

В Краснодаре может быть отменена деятельность Градостроительного и Архитектурного советов. Как сообщила координатор общественного движения «Помоги городу» Елена Шувалова, глава кубанской столицы Евгений Первышов объявил о приостановлении их функционирования. По ее словам, причиной стала претензия к данным органам со стороны городской прокуратуры, в которую, в свою очередь, обратились недовольные застройщики.

Госпожа Шувалова отмечает, что 17 октября должен был рассматриваться вопрос о выдаче разрешения на строительство 22-этажного дома в зеленой зоне на углу улиц Селезнева и Стасова. «Полагаю, что рекомендации Градостроительного совета в данном случает носили бы отрицательный характер. Но теперь по формальным признакам департамент архитектуры и градостроительства должен будет подписать это разрешение», - пишет градозащитница. По ее словам, сотрудники департамента не могут контролировать соблюдение градостроительных норм и правил и проверить достоверность документов предоставляемых застройщиком. Остальные требования якобы могут быть расценены как давление и превышение полномочий.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, надзорное ведомство ранее выявляло нарушения законодательства в деятельности указанного совета, по результатам чего в администрацию Краснодара было внесено представление об устранении нарушений. «Ответ о рассмотрении которого в прокуратуру не поступил», - сообщил официальный представитель надзорного ведомства Антон Лопатин.

Дмитрий Михеенко