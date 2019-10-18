Более ста депутатов Петербурга и Ленобласти подписали письмо «За освобождение фигурантов “московского дела”»

Более ста депутатов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области подписали открытое письмо, требование которого заключается в снятии обвинений и освобождении фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве летом этого года. По состоянию на 16:35 пятницы, 18 октября, свои подписи под документом поставили 104 парламентария.

В числе подписавшихся — депутаты ЗакСобрания, включая Максима Резника, Бориса Вишневского, Михаила Амосова и других. Также в списке присутствуют муниципальные депутаты, в числе которых Павел Швец (глава МО №72), Нэлли Вавилина (глава МО «Гавань»), Елена Беляева (глава МО «Гражданка») и прочие.

Кроме того, подпись оставил Антон Попов, муниципальный депутат города Мурино (Ленобласть).

Олег Дилимбетов