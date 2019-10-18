Самую большую тюрьму в мире закроют за $8 млрд и 6 лет

Городской совет Нью-Йорка в четверг проголосовал за закрытие одной из самых больших и самых известных тюрем мира — Райкерс-Айленд. За закрытие тюрьмы высказались 36 членов городского совета, против — 13.

«Райкерс-Айленд — один из символов жестокости, бесчеловечности, и пришло время раз и навсегда (его.— “Ъ”) закрыть»,— говорится в заявлении Кори Джонсона, спикера горсовета и одного из самых активных сторонников закрытия тюрьмы.

Тюрьма принимает заключенных с 1930-х годов и получила широкую известность не только своими внушительными размерами, но также списком своих заключенных и случаями необыкновенной и повседневной жестокости. В разное время заключенными тюрьмы были Дэвид Берковиц, серийный маньяк, больше известный как «сын Сэма», убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чапмен, рэпер Тупак Шакур и бывший глава МВФ Доминик Стросс-Кан. Убийства и насилие были одно время ежедневной нормой тюрьмы, а что касается условий содержания, то, кажется, весь мир обошла история одного из заключенных, который буквально испекся заживо в своей камере.

Проект, поддержанный городским советом Нью-Йорка, предполагает, что тюрьма прекратит работу в 2026 году, когда будут выстроены меньшие по размеру и более удобные тюрьмы во всех районах города за исключением Стейтен-Айленда.

Идею закрытия тюрьмы активно поддерживают демократы, включая и мэра города Билла де Блазио, а также организации бывших заключенных. Впрочем, и противников у закрытия тюрьмы достаточно. Главными недостатками плана считают его общую стоимость $8 млрд и то, что решение о том, что городу не нужна такая большая тюрьма (в начале 90-х годов прошлого века в тюрьме содержались 22 тыс. человек, сейчас — 7 тыс., в момент закрытия, по прогнозам,— 3,3 тыс. человек), основано на прогнозе значительного сокращения преступности в городе, которому еще только предстоит сбыться.

Вячеслав Белаш