В Кремле разгорелась дискуссия о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду В здании мэрии проходят повторные публичные слушания по этой проблеме.

Участники публичных слушаний по вопросу о присоединении сельсовета Новинки к Нижнему Новгороду эмоционально дискутируют с представителями областного правительства и городской администрации.

Об этом сообщает корреспондент «КоммерсантъFM Нижний Новгород» из зала, где проходит общественное обсуждение решения, за которое уже проголосовали депутаты гордумы.

Первые публичные слушания были проведены 10 октября в день приезда в Нижний Новгород Владимира Путина. Однако ряд участников слушаний остались не удовлетворены формальным, по их мнению, характером мероприятия. Группа жителей Новинок обратилась с письмом в Администрацию Президента РФ, в Общественную приемную Владимира Путина, к губернатору, мэру Нижнего Новгорода, главе Богородского района и депутатам, требуя провести референдум или опрос населения по этому вопросу. После этого было объявлено о проведении еще одних слушаний.

Перед их участниками выступили главный архитектор области Сергей Попов, представители регионального правительства и мэрии. Министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев рассказал о вводе в строй и проектировании социальных объектов в Новинках.

Министр также заявил, что жители Новинок востребованы предприятиями Нижнего Новгорода, где есть рабочие места, и что областной центр будет развиваться именно в этом направлении.

Однако в ответ участники слушаний напомнили о нерешенности транспортной проблемы и о сложности ежедневно ездить из Новинок в Нижний Новгород. Житель города Сергей Никитин назвал транспортную проблему главной для всего города.

Слушания продолжаются. Напомним, что мнения активных нижегородцев также разделились. Через несколько дней после обращения группы жителей Новинок, выступающих против присоединения сельсовета к областному центру, другая группа, основу которой составляют обманутые дольщики ЖК «Окский берег» и «Новинки Smart City», начала сбор подписей в поддержку этого решения. По сообщению корреспондента «ЪFM НН», представители этой группы интересантов также присутствуют в зале, где проводятся слушания.