Плановый дефицит бюджета Перми в 2020 году превысит 1 млрд рублей

Глава Перми Дмитрий Самойлов направил в городскую думу проект бюджета на 2020-2022 годы. По информации пресс-службы мэрии, доходы городской казны на 2020 год запланированы в объеме 37,9 млрд руб., в 2021 году – 41 млрд руб., в 2022 году – 40,4 млрд руб. Расходы в 2020 году запланированы на уровне – 39,2 млрд руб., в 2021 году – 41,4 млрд руб., в 2022 году – 41 млрд руб. В мэрии отмечают увеличение инвестиционной составляющей бюджета – с 6,7 млрд руб. в 2019 году до 9,3 млрд руб. в 2020 году. Также администрация заложила в 2020 году трансферты из федерального и краевого бюджета в объеме 17 млрд рублей.

В бюджете заложены средства на крупные дорожные объекты: завершение реконструкции улиц Героев Хасана и Революции, реконструкцию улицы Карпинского, улицы Маршала Жукова, улицы Плеханова, площади Восстания, строительство улицы Крисанова. Кроме того, предусмотрены расходы на реконструкцию здания Дворца Молодежи и манежа «Спартак», строительство спорткомплекса с бассейном по улице Шпальной и лыжероллерной трассы. Также за счет городского бюджета запланировано благоустройство эспланады, скверов и парков, строительство объектов на территории экстрим-парка.

Дефицит бюджета Перми в 2020 году запланирован на уровне 1,3 млрд руб., в 2021 году – 448 млн руб., в 2022 году – 636 млн руб. Как пояснили в пресс-службе мэрии основной объем дефицита в 2020 году будет обеспечен переходящим с 2019 года остатком средств от поступления компенсации при отмене ЕНВД из краевого бюджета на сумму 936 млн руб. «В ходе исполнения бюджета планируется принятие мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета города без привлечения заемных средств», – утверждают в администрации Перми.