«ЛУКОЙЛ» инвестирует 100 млрд руб. в строительство комплекса каталитического крекинга в Перми

ПАО «ЛУКОЙЛ» реализует на пермском ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» инвестиционный проект по созданию комплекса каталитического крекинга. Об этом на пленарном заседании Пермского инженерно-промышленного форума заявил президент ПАО Вагит Алекперов. По словам господина Алекперова, компания инвестирует в этот проект 100 млрд руб.

Он отметил, что в качестве подрядчиков «ЛУКОЙЛ» намерен максимально привлечь предприятия Пермского края и Приволжского федерального округа. Вагит Алекперов сказал, что решение о финансировании проекта будет принято на заседании инвестиционного комитета «ЛУКОЙЛ» на следующей неделе. Срок реализации проекта – 2020-2025 годы. В состав комплекса помимо каталитического крекинга войдет еще несколько технологических объектов таких, как установка по производству водорода, гидроочистка дизельного топлива, алкилирования и другие объекты. По оценкам компании, реализация этого проекта позволит создать около четырехсот дополнительных рабочих мест.