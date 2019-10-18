Болей за наших, смотри матч «Зенит» - «Ростов»!

В 13-м туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» отправится на выезд к чемпиону страны «Зениту» — игра состоится 19 октября в воскресенье в 19:00. Удастся ли «Ростову» одержать верх над одним из лидеров чемпионата и побороться с ним за 1-е место в таблице? Смотрите матч в прямом эфире на премиальном канале о российском футболе МАТЧ ПРЕМЬЕР.



Лидеры турнирной таблицы, «Зенит» и «Ростов», сразятся за звание сильнейшего в очном противостоянии. Семак против Карпина. Кто возьмет 3 очка? Смотрите онлайн матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» - «Ростов» 19 октября в 18:25 на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Перед игрой главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча.

— В каком состоянии вернулись сборники?

— Травм нет. Но пауза — всегда проблема для тренера. Все вместе мы собрались только в четверг. У всех разное состояние.

— Сложно будет готовиться сначала к «Ростову», потом к «Лейпцигу»?

— Все команды отличаются друг от друга. Что касается «Ростова», они сильны в быстрых атаках, стандарты всегда очень опасны. У «Ростова» много плюсов, которые мы должны иметь в виду. То, сколько они набрали очков, абсолютно заслуженно. Они играют на своих сильных качествах.

— Как оцените Шомуроова?

— Просто блестяще. Выполняет большой объем работы. Это открытие чемпионата. Та игра, которую он сейчас показывает, радует многих болельщиков.

Напомним, что нападающий «Ростова» Шомуродов в 12 матчах РПЛ забил 10 голов и сделал две голевые передачи.

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