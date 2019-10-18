В Краснодаре прекратили работу городские общественные советы по архитектуре и градостроительству

Глава Краснодара Евгений Первышов объявил о завершении работы двух общественных советов при мэрии города, градостроительного и архитектурного, сообщила “Ъ-Юг” Елена Шувалова, руководитель проекта «Помоги городу» (госпожа Шувалова участвовала в работе обоих общественных советов). Представление об устранении нарушений законодательства при работе советов было вынесено прокуратурой города, сообщили в надзорном ведомстве.

В мэрии Краснодара подтвердили, что постановления о создании советов будут отменены. «Де-юре оба совета прекращают свою деятельность. Но это совсем не значит, что совещательный орган больше не будет собираться для рассмотрения важнейших для города вопросов. Участников и дальше в полном составе будем так же регулярно приглашать на совещания при главе по обсуждению вопросов градостроительной политики», – пояснил на своей странице в Facebook помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

Градостроительный и архитектурный советы при администрации Краснодара были созданы в 2017 году, решения советов носили рекомендательный характер. На заседаниях советов гражданские активисты и чиновники обсуждали планы и перспективы развития городской среды.

Анна Перова, Краснодар