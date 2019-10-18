В трех районах Удмуртии после ремонта открылись дома культуры

Сельские дома культуры в Завьяловском, Алнашском и Красногорском районах Удмуртии открылись после ремонта. На проведение работ было направлено 8 млн руб., из которых более 6 млн – средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В культурном комплексе «Якшурский» в Завьяловском районе отремонтировали кровлю и окна, в Красногорском районном доме культуры обновили внутреннюю отделку помещений и провели ремонт санузлов. В Алнашском районе после проведенных работы открылись культурные центры в двух населенных пунктах. Там отремонтировали крышу, заменили оконные и дверные блоки, привели в порядок внутреннюю отделку.