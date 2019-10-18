В Гатчинском парке введут плату за вход

Государственный музей-заповедник «Гатчина» намерен перейти на новый режим работы, введя входную плату за посещение Гатчинского парка. Об этом со ссылкой на директора ГМЗ Василия Панкратова сообщает «Город+».

По словам господина Панкратова, ввести плату за вход руководству музея придется, поскольку «город не может постоянно нас содержать без прибыли».

Вырученные средства ГМЗ «Гатчина» планируется потратить на благоустройство парка и приведение его первозданный исторический вид. При этом для местных жителей оборудуют тротуар вдоль проспекта 25 октября, а также благоустроят Приоратский парк.

Ранее “Ъ-СПб” писал о возможности введения платы в Летнем саду Петербурга. Как отмечал директор Государственного Русского музея Владимир Гусев, это может произойти, если от его руководства потребуют выполнения экономических показателей.