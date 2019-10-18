Управляющий ЗиДа уволил все руководство завода

Управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) Александр Еремин сегодня уволил исполнительного директора предприятия Леонида Смирнова и всех его заместителей. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил собеседник на предприятии. По его данным, о решении управляющий объявил по телефону, когда топ-менеджмент проводил очередное совещание.

По его данным, трудовой коллектив в понедельник намерен выразить протест против решения управляющего и не выйти на рабочие места. По одной из версий, увольнение связано с тем, что завод не смог вовремя выплатить зарплату рабочим.

Господин Смирнов подтвердил «Ъ-Прикамье», что он и его команда уволены с 21 октября без объяснения причин. С увольнением он не согласен и намерен добиваться восстановления на работе.

Связаться с господином Ереминым не удалось. В правительстве края в курсе ситуации, но ее не комментируют.

Леонид Смирнов, бывший директор нытвенского ЗАО «Эко-строй» (занималось производством клееного деревянного бруса), возглавил ЗиД год назад.

Отметим, что сегодня рабочие ЗиДа планировали митинговать с целью привлечь внимание властей к ситуации на заводе, который пока остается без основной части гособоронзаказа на следующий год. После вмешательства в ситуацию краевых властей, рабочие перенесли митинг на неделю.