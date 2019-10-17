24 октября 2019 года состоится пресс-конференция по случаю презентации нового офиса АКБ «Фора Банк».

На пресс-конференции будут присутствовать:

• Балакин Сергей Витальевич – председатель правления АКБ «ФОРА-БАНК» (АО);

• Оздоева Елена Темирхановна – заместитель председателя правления АКБ «ФОРА-БАНК» (АО);

• Шилов Василий Борисович – управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Перми;

• Лапшин Юрий Николаевич – театральный художник, живописец, график, член Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ», член Союза художников России;

• Матвеев Эдуард Вениаминович – финансист, издатель книг по финансовой грамотности для детей, руководитель СФК «Лесная биржа».

Спикеры ответят на вопросы о тенденциях в банковской сфере, стратегии привлечения и сохранения клиентов, а также об обеспечении устойчивости и роста бизнеса. В рамках пресс-конференции будут представлены возможности нового офиса, конкурентные преимущества и актуальная информация о банке.

После пресс-конференции пермский художник Юрий Лапшин проведет экскурсию по выставке работ в новом офисе и расскажет о своем творчестве.

Всех гостей мероприятия ждет фуршет от ресторана «Наири» и живая музыка.

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) – универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. По данным на 01.07.2019, входит в ТОП-100 банков России по размеру активов и включает в себя 120 структурных подразделений в 16 регионах России. В Перми расположено два дополнительных офиса, две операционные кассы вне кассового узла и презентуемый филиал.

Мероприятие состоится 24 октября с 15.20 в офисе «Фора Банка» по адресу: Комсомольский проспект, 38.

Приглашаем представителей СМИ к участию в пресс-конференции и просим подтвердить свое участие до конца дня 22 октября по телефону +7 (908) 254-10-45 (Анастасия Артемьева) или по электронной почте: pr@kommersant.perm.ru