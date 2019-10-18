Владелец ГК «Феникс» может закрыть автоцентр Audi на юге Петербурга

Владелец ГК «Феникс» Вячеслав Жигалов может закрыть автоцентр Audi, расположенный на проспекте Стачек в Петербурге. Об этом сообщает «Новый проспект».

По данным издания, идет процедура расторжения контракта между дилером и импортером Audi. Ранее владелец пытался продать автоцентр, но покупателей не нашлось. Кроме того, имущество компании находится в залоге у банка «Санкт-Петербург», уточняет «Новый проспект».

Петербургские дилеры марки ситуацию не комментируют до официального объявления импортера автомобильной марки.