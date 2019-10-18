Круглый стол «Зарплатные проекты: реализация права на выбор банка»

1 ноября газета «Коммерсантъ-Прикамье» проведет круглый стол по теме: «Зарплатные проекты: реализация права на выбор банка».

С 6 августа 2019 года вступили в силу изменения в статью 5.27 КоАП РФ, предусматривающие ответственность за нарушение статьи 136 ТК РФ. Нормативно-правовой акт получил в народе название «закон о зарплатном рабстве 2019 года». Теперь сотрудникам организации легче поменять банк, в который будет поступать заработная плата. Право на выбор кредитной организации было у работников и раньше, однако на практике отстоять свои права было очень сложно.

Как меняется ситуация после вступления в силу новых правил, с какими трудностями сталкиваются участники процесса и как создать благоприятные условия для реализации права на выбор банка, обсудим с участниками круглого стола.

Спикерами на круглый стол приглашены:

– председатель правления, член Совета директоров «СДМ-Банка» (ПАО), г. Москва, Максим Солнцев;

– директор филиала «СДМ-Банка» (ПАО) в Перми Александр Шишмагаев;

– руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин;

– ВРИО руководителя Государственной инспекции труда – главного государственного инспектора труда в Пермском крае Сергей Ковалев;

– руководитель ГК «Налоги и право» Геннадий Сандырев;

– председатель Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» Сергей Булдашов;

– старший преподаватель департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Пермь Марина Полосухина.

В качестве гостей на круглый стол будут приглашены руководители предприятий малого и среднего бизнеса, представители банков, профсоюзов работников.

Модератором круглого стола выступит независимый финансовый эксперт, автор проекта «Семейный финансовый клуб «Лесная биржа» Эдуард Матвеев.

По итогам встречи газета «Коммерсантъ-Прикамье» подготовит информационные материалы в ежедневную газету и на сайт. На мероприятие будут приглашены СМИ города Перми.

Круглый стол будет проходить 1 ноября с 10 до 12 часов в конференц-зале газеты «Коммерсантъ-Прикамье» по адресу: ул. Петропавловская, 59 (вход со стороны сквера Уральских добровольцев).

Участие в круглом столе бесплатное. Количество гостей ограничено, поэтому просим подтвердить свое участие до конца дня 28 октября по телефону +7 (908) 254-10-45 (Анастасия Артемьева) или по электронной почте: pr@kommersant.perm.ru.

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