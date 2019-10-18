За шесть лет в Краснодарском крае расселят 135 аварийных домов

С 2019 по 2025 годы на Кубани планируется расселить почти 4 тыс. человек из более чем 53 тыс. кв. м жилья в 135 аварийных домах. Такие данные озвучил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгений Зименко. На данные цели будет направлено около 2,6 млрд руб.

В 2019 году власти края планировали расселить 40 человек из 640 кв. м непригодного для проживания жилищного фонда. Уже расселено 168 человек из более чем 2 тыс. кв. м аварийного жилья. «Это позволило превысить показатель по расселяемой площади в 3,6 раза и переселить в 4,2 раза больше человек», – отметил министр.

В этом году в программе участвуют Горячий Ключ, Краснодар, Крымский, Тихорецкий и Кавказский районы.

Василий Хитрых