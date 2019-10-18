Судебный спор о земельных участках «Гринфлайта» вылился в уголовное дело о мошенничестве

Отдел полиции «Курчатовский» возбудил уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту аферы с земельным участком в 29-м микрорайоне Челябинска напротив арены «Трактор». С заявлением обратилось руководство «Гринфлайта» и хозяин соседнего участка, они настаивают, что бывший владелец земли Игорь Беленький несколько раз перепродал участки разным покупателям.

О подробностях дела рассказал пресс-секретарь «Гринфлайта» Кирилл Кочкин. «Возбуждено уголовное дело 17 октября по статье 159, мошенничество. Заявители – мы и владелец второго участка Янов. Сейчас будут собирать материал дела. Беленький заведомо знал, что продал участок господину Макарову, а потом перепродал его другой компании, у которой мы его купили. Ущерб еще не оценивали»,- сообщил «Ъ-Южный Урал» господин Кочкин.

Речь о земельных участках в 29-м микрорайоне Челябинска напротив арены «Трактор». «Гринфлайт» выкупил их у компании «Челябстройкомплект». Однако в августе Калининский районный суд признал право собственности на эти участки за неким Игорем Макаровым. Согласно материалам дела, господин Макаров в 2011 году приобрел землю у Игоря Беленького. Со слов Игоря Макарова, тогда переход права собственности оформлен не был, а он решил завершить сделку только в 2018 году. К этому времени оказалось, что участок разделен на три куска, на одном уже построен многоквартирный дом, для другого утвержден проект планировки. Компания обжалует решение в Челябинском областном суде. Заседание по делу пока не назначено.