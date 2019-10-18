Белгородский «Остек» направил более 50 млн рублей в производство пуленепробиваемого стекла

В 2019 году в Белгородской области на территории Старооскольского городского округа запущено производство пуленепробиваемого и безопасного стекла триплекс. Местная ГК «Остек» направила в организацию производства проектной мощностью 7,5 тыс. кв.м в месяц более 56,5 млн руб. Как пояснил «Ъ-Черноземье» директор ГК Владимир Кожин, до этого «Остек» ежегодно «вкладывался в закаленное стекло». Топ-менеджер оценил долю компании на рынке ЦФО «примерно в 30%», а по стране – «около 5%». По собственным данным группы, «Остек» работает на территории Белгородской области с 2008 года. Основным видом деятельности ГК является промышленная переработка и закалка листового стекла, в том числе, для производства стеклопакетов.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Остек», основное юрлицо одноименной группы, зарегистрировано в Старом Осколе в июле 2015 года с уставным капиталом – 10 тыс. руб. Его директор и совладелец 41% – Михаил Тулинов (в качестве индивидуального предпринимателя и основал группу), еще 49% у Алексея Байкова и 10% у Владимира Кожина. Выручка ООО в 2018 году составила 398,9 млн руб. (331,9 млн годом ранее), чистая прибыль – 846 тыс. руб. (473 тыс. руб.).

О том, почему в Воронеже остановился стеклотарный завод, в материале ''Ъ-Черноземье'' «Кредиторы ищут трещины в стекле».

Андрей Цветков