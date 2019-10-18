В Татарстане за девять месяцев реализовали 4,1 млн дал алкоголя

По итогам девяти месяцев 2019 года в Татарстане были проданы 4,16 млн дал алкоголя, что на 0,01 млн дал больше прошлогодних показателей. Это следует из отчета по реализации продажи алкогольной продукции, опубликованного на сайте региональной Госалкогольинспекции.

Больше всего алкоголя с начала 2019 года было реализовано в Казани (1,5 млн дал). В пятерку лидеров также вошли Набережные Челны (590 тыс. дал), Нижнекамский район (272,6 тыс. дал), Альметьевский район (247,8 тыс. дал) и Зеленодольски район (174,7 тыс. дал).

При этом, согласно отчету, объем реализации алкоголя на одного жителя Татарстана составил 10,7 литров. Данный показатель остался на уровне прошлого года. Самый высокий показатель зафиксирован в Лаишевском районе Татарстана, где на одного жителя объем реализации алкоголя составил 13,3 литров. В Верхнеуслонском районе Татарстана этот показатель составил 12,9 литров, в Казани и Лениногорском районе – по 12 литров.

"Ъ-Казань"