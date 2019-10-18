В Челябинской области суд вынес приговор по делу о краже 21 млн рублей с почты

Усть-Катавский суд вынес приговор по уголовному делу о краже 21,6 млн руб. с городского почтамта. Двум обвиняемым назначено наказание в виде шести и четырех лет лишения свободы в колониях строгого и общего режима соответственно, сообщает пресс-служба горсуда.

Установлено, что два местных жителя в феврале этого года взломали замки хранилища Усть-Катавского почтамта – филиала ФГУП «Почта России» и похитили оттуда около 21,6 млн руб. После задержания мужчин в ходе обыска было изъято 20,5 млн.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинском областном суде.