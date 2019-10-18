В Ростове завели дело о хищениях при благоустройстве на ул. Большая Садовая

Прокуратура Кировского района Ростова проверила соблюдение законодательства при выполнении работ по благоустройству дворов многоквартирных домов и нашла нарушения в действиях ООО «КапиталИнвестСтрой», выступившего подрядчиком по благоустройству двора дома на ул. Большая Садовая, 81/31. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Общая стоимость работ составила 9,9 млн. руб. и оплачивалась из бюджета и из средств собственников жилья.

По данным прокуратуры, исполнительный директор компании предоставил документацию о полном исполнении условий договора и получил оплату за работу. Однако работы были выполнены организацией только частично, а 500 тыс. руб. похитил директор предприятия. По факту хищений возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Дарья Голякова