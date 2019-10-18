«Мицубиси Электрик» откроет центр компетенций в Перми

В Перми создадут центр компетенций «Мицубиси Электрик». Он появится на базе Центра повышения квалификации «Становление». Соглашение об этом было подписано на Пермском инженерно-промышленном форуме. Документ предусматривает поставку оборудования, программного обеспечения, техническую поддержку, обучение инженерно-педагогических кадров ЦПК «Становление», трансляцию продукции «Мицубиси» на территории Пермского края. Центр также займется повышением квалификации сотрудников промышленных предприятий России.

По словам генерального директора «Мицубиси Электрик» Хироюки Онода, для компании важно и крайне актуально наличие партнера в Пермском крае, обладающего глубокой технической образовательной экспертизой и технической базой. «Именно поэтому мы рады возможности сотрудничать с ЦПК “Становление”. Мы также понимаем и чувствуем, что миссия нашей компании и философия центра “Становление” очень схожи. Компания «Мицубиси Электрик» в России с точки зрения своего бизнеса в сфере промышленной автоматизации считает необходимым развивать экспертизу своих локальных, региональных партнёров. Здесь ключевую роль играет их образование, подготовка, переподготовка, возможность донести информацию о наших передовых технологиях и продуктах до наших непосредственных клиентов», – рассказал он.

«Создание центра компетенций "Мицубиси" в Перми позволит промышленникам Прикамья перенять опыт японских предприятий и ускорить внедрение новых технологий в производственный процесс», – заявила директор ЦПК «Становление» Вера Селянинова.