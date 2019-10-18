Налоговая ждет в гости

Налоговые инспекции Челябинской области принимают участие во Всероссийской акции «Дни открытых дверей»



Приближается 2 декабря - срок уплаты имущественных налогов.

В связи с этим 25 октября 2019 года во всех налоговых инспекциях региона граждане смогут получить исчерпывающую информацию о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц и о системе оценки гражданами качества обслуживания в налоговых органах

В этот день все желающие смогут получить единое налоговое уведомление, зарегистрироваться в «Личном кабинете для физических лиц», проконсультироваться по интересующему вопросу о налогах.

Сотрудники налоговых органов помогут гражданам сориентироваться в особенностях налогообложения имущества, в том числе в конкретных ситуациях. При необходимости можно прямо на месте подать заявление об уточнении сведений, указанных в налоговом уведомлении, узнать больше о возможностях электронных услуг ФНС России.

Налоговые инспекции Челябинской области ждут посетителей без перерыва 25 октября с 09:00 до 20:00.

Телефон: (351) 728-26-79 www.nalog.ru