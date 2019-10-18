Глава Перми внес в думу проект бюджета на 2020-2022 годы

Глава Перми Дмитрий Самойлов внес в городскую проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года. Приоритетом нового бюджетного цикла остается сохранение социальной направленности бюджета, в том числе реализация национальных проектов по строительству дорог, школ и детских садов, спортивных объектов, расселению граждан из аварийного жилищного фонда, благоустройству города. Доля «программных» расходов в бюджете города Перми на 2020-2022 годы составит порядка 92 %, будет реализовываться 19 муниципальных программ.

«Бюджет внесен в срок и в соответствии с планом. Это проекто-ориентированный документ, направленный на результат, приоритетом по-прежнему остаются социальные обязательства. Учтены национальные проекты, инициативы губернатора и мнения депутатов. Я очень надеюсь, что рост бюджета позволит ускорить исполнение обязательств, которых ждут от нас горожане», – подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

Доходная часть бюджета значительно увеличится: предполагается, что за счет перехода на новую транспортную модель доходы в 2020 году вырастут на 6 млрд руб., поступления из краевого и федерального бюджетов составят порядка 16 891 млн руб., а также налоговые и неналоговые доходы в сумме 21 068 млн руб. Расходы за три года составят 1,2 млрд руб. Существенно увеличивается инвестиционная составляющая бюджета – в 2019 году сумма выросла до 9,3 млрд руб., а в 2020 году составит четверть расходов городского бюджета.

Муниципалитет принял новое расходное обязательство по предоставлению многодетным семьям города единовременной денежной выплаты взамен земельного участка, на условиях софинансирования предусмотрены средства на обеспечение жильем молодых семей и увеличение заработной платы работников бюджетной сферы. Запланировано строительство пяти детских садов в Дзержинском, Мотовилихинском и Кировском районах, нового корпуса школы по ул. Юнг Прикамья, 3 и 5-ти спортивных площадок, а также реконструкция четырех образовательных учреждений и здания «Дворца Молодежи». В планах - строительство бассейна по ул. Гашкова, комплекса с бассейном по ул. Шпальная, реконструкция манежа «Спартак», физкультурно-спортивного центра по ул. Академика Веденеева, лыжероллерной трассы и объектов на территории Экстрим-парка. Планируется завершение реконструкции ул. Героев Хасана и ул. Революции, реконструкция ул. Карпинского, ул. Маршала Жукова, ул. Плеханова, площади Восстания, строительство ул. Крисанова и ул. Журналиста Дементьева.

В проект бюджета включена реконструкция набережной Камы в микрорайоне Закамск, восстановление памятников архитектуры - дач Синакевича и Мешкова.

Проект бюджета будет тщательно изучен депутатами Пермской городской Думы и после проведения публичных слушаний рассмотрен на пленарном заседании в ноябре этого года.