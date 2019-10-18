На конкурс по выбору мэра Челябинска заявились восемь претендентов

Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра Челябинска подали восемь человек, сообщает пресс-служба городской думы. Прием документов завершается в понедельник, 21 октября в 17:00.

В качестве кандидатов на пост мэра Челябинска зарегистрировались пенсионер МВД Георгий Невский, активист НОД Сергей Ворончихин, глава Металлургического района Сергей Кочетков, директор по строительству ООО «ЭлектроСтройСервис» Сергей Любимкин, пенсионер Игорь Медведев, антикоррупционный эксперт Александр Нечепорук, директор дома-интерната для престарелых и инвалидов Виталий Евгеньев, первый замдиректора «Право и финансы» Максим Бакулин. Врио мэра Челябинска Наталья Котова пока не подала документы на конкурс.

Конкурс по отбору претендентов на пост мэра Челябинска будет проходить в формате собеседования 12 ноября. Члены конкурсной комиссии будут задавать устные вопросы о системе муниципального управления. Также каждому кандидату дадут 10 минут для рассказа о том, как он видит работу мэра. По результатам собеседования комиссия выберет не менее двух кандидатов. В течение двух недель после собеседования будет организовано заседание челябинской гордумы, где депутаты выберут нового мэра из предложенных комиссией кандидатур. Решение будет принято 19 или 26 ноября.