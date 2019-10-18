Мошенники похитили у Россельхозбанка 170 млн рублей

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор, который вступил в законную силу, в отношении трех человек, которые осуждены за мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Один из фигурантов уголовного дела приговорен к трем годам колонии общего режима. Двое других – к двум с половиной годам лишения свободы условно.

Как сообщили в краевом суде, в январе 2010 года главный осужденный Зубков совместно с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) нашли состоящую на налоговом учете не осуществляющую финансово-хозяйственную деятельность фирму и привлекли двух неработающих лиц, которые выступили в роли ее директора и главного бухгалтера. Эта фирма под подложными документами заключила с ОАО «Россельхозбанк» договор об открытии кредитной линии на приобретение несуществующего оборудования. В частности, речь шла о пяти сушильных машинах стоимостью 170 млн руб.

Деньги, поступившие на счет фирмы в качестве кредита Россельхозбанка, были переведены на подконтрольные Зубкову и неустановленным лицам счета.

Дмитрий Михеенко