Россия и Молдавия договорились о возможных поставках газа в обход Украины

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал о продлении контракта на поставку газа «Газпрома» и о возможности его транспортировки в обход Украины. В ближайшее время «Молдовагаз» подпишет соответствующие документы с российской компанией.

«Хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с "Газпромом" предусмотрит и возможность его получения в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами. Операторы газовых систем стран обеспечат транспортировку природного газа до границы с Республикой Молдова в соответствии с существующими правилами»,— написал господин Додон в Facebook по итогам рабочей встречи с главой «Молдовагаза» Вадимом Чебаном.

Молдавия получает газ от «Газпрома» по контракту 2008 года. По этому документу стоимость газа привязана к ценам на нефть на мировых рынках. В 2018 году поставки были на 8,4% выше, чем в 2017 году.

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