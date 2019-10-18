На субсидирование бизнеса в Ставропольском крае выделят 300 млн рублей

В Ставропольском крае на меры поддержки бизнеса в этом году потратят 300 млн руб., сообщается на инвестиционном портале Невинномысска. Средства направят на возмещение затрат на приобретение оборудования, уплату первого взноса по договору лизинга оборудования, создание дошкольных образовательных центров, а также возмещение части затрат кооперативам. Предприниматели уже подали более 60 заявок на сумму более 200 млн. руб.

На начало 2019 года в Ставропольском крае зарегистрировано 114 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. За первое полугодие 2019 года оборот средних предприятий составил 47,5 млрд руб., отгружено товаров собственного производства — 25,3 млрд руб.

Дарья Голякова