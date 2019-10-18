Временный снежный покров установится в Челябинской области в ближайшие сутки

В большинстве районов Челябинской области прогнозируется установление временного снежного покрова 19 октября. В горах ожидается сильный снег и гололедица на дорогах, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона и призывает водителей соблюдать скоростной режим.

По данным Челябгидрометцентра, температура воздуха в ночь с 18 на 19 октября опустится до -3 градусов Цельсия, при прояснении до -9. Завтра днем будет от -2 до +3. Ночью и утром в отдельных районах области возможно отложение мокрого снега на проводах. На дорогах гололедица, в горах сильная.