Минобороны заявило о новых доказательствах принадлежности арктического шельфа России

Минобороны РФ сообщило, что направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана. Как сообщил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на заседании Морской коллегии при правительстве в Санкт-Петербурге, они будут рассмотрены в феврале 2020 года.

«Министерством обороны Российской Федерации были проведены дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года»,— цитирует господина Борисова «РИА Новости».

Напомним, Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на арктический участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. До 2014 года Россия говорила о развитии шельфовых и прибрежных месторождений углеводородов. Но ЕС и США ввели в отношении РФ санкции, ограничившие глубоководную геологоразведку и добычу углеводородов на шельфе Арктики, лишившие российские компании иностранных партнеров, а дешевая нефть поставила под вопрос экономику проектов на шельфе. Теперь в Арктике страну интересует не столько экономика, сколько геополитика.

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