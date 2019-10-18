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ФНС заблокировала счета сельхозконцерна «Детскосельский»

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам ООО «Концерн «Детскосельский» и его «дочки» АО «Любань». Об этом сообщает «Фонтанка.ру». По данным издания, финансовые операции общества ограничены в банках ВТБ и «Санкт-Петербург».

При этом совладелец «Деткосельского» Юрий Брагинец заявил, что не в курсе блокировки.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в июне 2017 года банк ВТБ открыл концерну «Детскосельский» кредитную линию в размере 2 млрд руб. Средства предоставлены на семь лет. Концерн «Детскосельский» был создан в 2007 году.

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