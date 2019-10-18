В узком кругу

По информации источников, близких к паре, свадьба 38-летней Дарьи и 34-летнего Ставроса состоялась в минувшие выходные во французской столице. Торжество прошло скромно, на нём присутствовали только близкие друзья молодоженов, среди которых были Дерек Бласберг, Майя Хоук и Дженифер Майер.

Ранее стало известно о мальчишнике Ниархоса, который он провел в Мадриде. На нем также присутствовал только узкий круг жениха — его брат Тео, Вито Шнабель, князь Монако Пьер Казираги, бизнес-партнер Альфонсо де Борбона. Жукова и Ниархос знакомы несколько лет, однако официально их роман начался после расставания с их бывшими партнерами — Романом Абрамовичем и Джессикой Харт соответственно. Первый их выход в свет состоялся в прошлом году на балу Института костюма. Оба выглядели счастливыми и много обнимались. Слухи же о помолвке начали появляться в июле нынешнего года.

Дарья Жукова и Ставрос Ниархос Фото: Getty Images

Дарья Жукова — дочь известного российского предпринимателя Александра Жукова и соосновательница музея современного искусства «Гараж», у нее двое детей от бывшего супруга Романа Абрамовича — десятилетний Аарон Александр и шестилетняя Лея. Ее новый избранник занимается нефтяным судоходством и до этого в браке не состоял.