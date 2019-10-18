Курс на будущее

В Лондоне при стечении международной прессы компания Uniqlo провела LifeWear Day с участием Тадаси Янаи, основателя, президента и CEO ритейл-империи Fast Retailing (в их портфель входят Uniqlo, а также Theory, J Brand, Helmut Lang и другие бренды). В рамках мероприятия было объявлено сразу о нескольких глобальных инициативах Uniqlo — выпуске быстросохнущей одежды линии DRY-EX из переработанных пластиковых бутылок и переработке знаменитых ультралегких пуховиков. Исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Елена Кравцун задала свои вопросы Тадаси Янаи и узнала подробности новой экологической программы Uniqlo из первых уст.

«Мы прошли длинный путь, чтобы оказаться за пределами Японии»

Сегодня 70-летний Тадаси Янаи — богатейший бизнесмен Японии, чье состояние оценивается в $28,2 млрд, в мировом рейтинге Forbes он занимает 41-е место. Но для него нынешний статус не предел. При этом за размером бизнеса, который исчисляется в объемах оборота и долях рынка, Янаи не гонится. «Теперь у меня другая мечта,— признается он.— Я хочу быть уверен, что наша компания станет лучшей в мире. Мы не только розничный игрок, но и занимаемся производством одежды. Uniqlo — первый японский фэшн-бренд, который пользуется уважением во всем мире».

Путь Янаи в фэшн-ритейле начался в 1984 году с открытия в Хиросиме бутика Unique Clothing Warehouse (так и расшифровывается название Uniqlo). Тогда он в качестве референса в голове держал американский Gap и мечтал утвердиться на внутреннем рынке. Когда компания окрепла, Янаи решил обратить свой взор на Запад. Первый магазин Uniqlo за пределами Японии был открыт в Лондоне в 2001 году. Поэтому и объявлять о новых глобальных инициативах глава компании хотел именно в британской столице, с которой началась международная экспансия бренда.

«Мы прошли длинный путь, чтобы оказаться за пределами Японии,— говорит Янаи.— Мы никогда не дискриминируем одни рынки перед другими. Следующий шаг, где мы начинаем активно развиваться,— Индия». Сегодня сеть Uniqlo объединяет более 2200 магазинов по всему миру.

В построении своего бизнеса Янаи руководствуется тремя философскими принципами: «Необходимо быть честными, красивыми и добродетельными — это те качества, которые признаются людьми».

«Россия такая огромная»

Приход бренда в Россию в 2010 году был настоящим событием, на открытии первого магазина вытянулась огромная очередь. Сегодня здесь работают 38 точек — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. К слову, в сентябре компания запустила официальный интернет-магазин и мобильное приложение к нему в России.

Если говорить о российском рынке, то прежде всего мы сфокусированы на Москве и Санкт-Петербурге. Россия — такая огромная, что если бы мы решили быть в каждом уголке этой страны, то наши ресурсы быстро бы иссякли

На вопрос про любимый спорт, он отвечает: «Гольф! В России, наверное, в гольф не поиграешь. У вас девять месяцев в году так холодно! Зато вы можете кататься на лыжах. Здесь оставаться в тепле вам поможет наша одежда с технологией Heattech».

«Без Toray не удалось бы привнести инновации в нашу одежду»

На технологиях держится вся империя Uniqlo, в этом смысле судьбоносным стало начало сотрудничества c японской компанией Toray. Первым совместным проектом стал выпуск коллекции вещей из флиса. В нынешнем году ей исполняется 25 лет. Благодаря разработкам Toray флис становился все более мягким и компактным. «Без Toray нам бы не удалось привнести инновации в нашу одежду»,— честно признается Янаи.

Действительно, хронология появления совместных разработок Uniqlo и Toray на рынке впечатляет: в 2009 году мир увидел ультралегкий пуховик, мгновенно ставший бестселлером, в 2003-м — линию Heattech, позволяющую долго оставаться в тепле, в 2013-м была запущена технологичная линия AIRism, выполненная из дышащего и эластичного материала. Но не только технологии помогают бренду сохранять востребованность на высококонкурентном рынке одежды. «Мы прикладываем большие усилия, чтобы потребитель понимал, какая философия стоит за продуктом, чтобы люди проникались нашими ценностями»,— говорит Янаи. Он имеет в виду концепцию LifeWear, которую бренд представил в 2013 году и продолжает развивать. В ее основе лежит простое утверждение: повседневная одежда должна быть практичной, универсальной и красивой настолько, чтобы делать жизнь каждого человека лучше каждый день. «Uniqlo — одежда для всех,— говорит Янаи.— Стиль и качество товаров таковы, что могут комбинироваться с продукцией других брендов».

«Одеваться по утрам надо быстро и не задумываясь» — как бы говорят коллекции бренда. Получается ли действовать по этому принципу самому основателю компании Тадаси Янаи?

«Я могу себе позволить потратить время на то, чтобы выбрать, что мне надеть. Хотя, может быть, по мне и не скажешь, что я трачу много времени на раздумья,— смеется бизнесмен.— Я человек такого типа, который может много думать, но если я принимаю решение, то тут же начинаю его воплощать. Я нетерпелив в этом отношении и все время поторапливаю людей вокруг себя. Мои сотрудники частенько страдают от этого, потому что я все время им говорю: думайте, как следует, а потом идите и сделайте это».

«Все, что мы делаем,— с оглядкой на окружающую среду»

Янаи считает, что концепция LifeWear — это про и sustainability тоже. «Все, что мы делаем,— с оглядкой на окружающую среду,— рассказывает Янаи.— Мы не популисты. Есть много компаний, которые занимаются этим искусственно ради пиара, а мы искренне озабочены этим. Мы хотим быть уверены, что не наносим вреда». При этом глава компании не думает, что можно достичь стопроцентной экологичности производства, хотя вклад технологий в этот процесс очень высок.

Если гнаться за стопроцентным показателем, то напротив — окружающая среда может оказаться под еще большим давлением

«Я мечтаю, чтобы в будущем люди имели доступ к нашему производству и выбирали одежду, которую мы должны для них произвести, сами,— делится своими мыслями бизнесмен.— Чтобы люди размещали свои заказы, минуя магазины. Думаю, это возможно благодаря облачным технологиям, искусственному интеллекту и интернету. У мира есть все шансы эволюционировать до этой модели потребления. Это стало возможно благодаря глобализации. Но сегодня, к сожалению, мы видим, как устои, достигнутые Европой после Первой и Второй мировой войны, начинают расшатывать, и это вызывает у меня большие опасения. Такая же ситуация происходит и с США. По итогам Второй мировой они инициировали создание ООН, но сейчас сами уходят от поддержки этой организации. Глобализация дала задний ход».

«Если бы все делалось из шерсти и хлопка, то ущерба было бы гораздо больше»

В июне 2018 года компания Янаи Fast Retailing анонсировала новую экологическую политику, касающуюся осознанного потребления энергии, воды, использования химических веществ и многого другого. «Я мечтаю, чтобы через пять лет вся одежда, которую мы производим, была утилизируема»,— признается японский миллиардер, осознавая, насколько фэшн-индустрия может быть опасна для планеты. Янаи Тадаси искренне верит в существование глобального потепления. «Я думаю, оно есть. Но президент Трамп его не замечает, так как находится на другой стороне земного шара. Если бы он был на западном побережье, то быстрее его бы заметил»,— говорит он.

«Люди думают, что пластик вреден, но я не соглашусь. Если бы все делалось из шерсти и хлопка, то ущерба было бы гораздо больше,— считает Янаи.— Поэтому вместо того, чтобы полагаться на натуральные ткани, мы можем использовать синтетические, для экологии это будет гораздо лучше. Новые материалы будут стопроцентно перерабатываемы». Как раз над превращением пластиковой бутылки сначала в полиэфирную смолу, а потом в искусственный материал Uniqlo и Toray работали в последнее время.

В Лондоне компании объявили о том, что в коллекциях весна-лето 2020 будут использованы материалы, произведенные из ПЭТ-бутылок. «Я уверен, таких технологий будет в будущем больше,— говорит Янаи.— Экология находится в зоне опасности. Необходимо спешить, чтобы справиться с этой ситуацией. Иначе нашу планету ждет катастрофа». Кроме того, Uniqlo снизит использование одноразовой пластиковой упаковки на 85%.

Внедряемые экологические инициативы Uniqlo:

Джинсы

Инновационный центр работал над разработкой нового процесса стирки джинсов, чтобы уменьшить количество воды и химических веществ при производстве. Новый экологичный метод стирки уменьшает использование воды в среднем более чем на 90%, иногда этот показатель доходит до 99% по сравнению с традиционным методом. Компания снизит негативное влияние на окружающую среду, изменив производство джинсов, благодаря этой технологии. К 2020 году все бренды, входящие в Fast Retailing, перейдут на этот метод. Он предполагает использование озона. По прогнозам компании к 2020 году будет произведено 40 млн пар джинсов, и благодаря новой технологии можно будет сэкономить 3,7 млрд литров воды. Частично технология была уже внедрена в производство некоторых моделей Uniqlo из коллекции осень-зима—2018.

Инновационный центр работал над разработкой нового процесса стирки джинсов, чтобы уменьшить количество воды и химических веществ при производстве. Новый экологичный метод стирки уменьшает использование воды в среднем более чем на 90%, иногда этот показатель доходит до 99% по сравнению с традиционным методом. Компания снизит негативное влияние на окружающую среду, изменив производство джинсов, благодаря этой технологии. К 2020 году все бренды, входящие в Fast Retailing, перейдут на этот метод. Он предполагает использование озона. По прогнозам компании к 2020 году будет произведено 40 млн пар джинсов, и благодаря новой технологии можно будет сэкономить 3,7 млрд литров воды. Частично технология была уже внедрена в производство некоторых моделей Uniqlo из коллекции осень-зима—2018. Хлопок

Производство хлопка может наносить существенный вред окружающей среде, потому что в процессе используются пестициды и большой объем воды. В ответ на эти вызовы Uniqlo присоединились к программе BCI (Better Cotton Initiative) в 2018 году. BCI — это негосударственная организация, цель которой — экологичное производство хлопка. Она популяризирует улучшенный процесс выращивания хлопка, обучение фермеров вопросам рационального использования воды и сельскохозяйственных химикатов. Фермеры, которые соответствуют стандартам организации, получают сертификат. Uniqlo взяли на себя обязательство приобретать хлопок только от таких производителей. К 2025 году весь хлопок Uniqlo будет от сертифицированных фермеров.

Производство хлопка может наносить существенный вред окружающей среде, потому что в процессе используются пестициды и большой объем воды. В ответ на эти вызовы Uniqlo присоединились к программе BCI (Better Cotton Initiative) в 2018 году. BCI — это негосударственная организация, цель которой — экологичное производство хлопка. Она популяризирует улучшенный процесс выращивания хлопка, обучение фермеров вопросам рационального использования воды и сельскохозяйственных химикатов. Фермеры, которые соответствуют стандартам организации, получают сертификат. Uniqlo взяли на себя обязательство приобретать хлопок только от таких производителей. К 2025 году весь хлопок Uniqlo будет от сертифицированных фермеров. Пух, перо и их переработка

Uniqlo практикуют ответственный подход к пуху, что означает, что сырье для пуховиков получено экологичным и гуманным образом. Компания не будет покупать пух или перья с ферм, которые практикуют общипывание живых особей или практику насильственного кормления. «Мы работаем над тем, чтобы все партнеры, поставляющие пух, были сертифицированы по стандартам (RDS-ответственный подход к добыче пуха) к 2020 году.

Uniqlo в сотрудничестве с компанией Toray с осени 2019 года пока только в Японии запускает переработку ультралегких пуховиков. Сданные пуховики будут отправляться на специальный завод Toray, где пух и перо будут изыматься, очищаться, реновироваться и затем отправляться на производство в состоянии «как новый» для создания новых пуховиков. С момента, когда старый пуховик превращается в новый, он попадает в бесконечный цикл переработки. Разработав оборудование по извлечению пуха, компания Toray полностью автоматизировала извлечение, отделение и восстановление сырья. Эта технология в 50 раз эффективнее ручного процесса, тем самым улучшилась эффективность труда. Некоторые продукты из коллекции осень-зима 2020 уже будут включать в себя переработанный пух.

Uniqlo практикуют ответственный подход к пуху, что означает, что сырье для пуховиков получено экологичным и гуманным образом. Компания не будет покупать пух или перья с ферм, которые практикуют общипывание живых особей или практику насильственного кормления. «Мы работаем над тем, чтобы все партнеры, поставляющие пух, были сертифицированы по стандартам (RDS-ответственный подход к добыче пуха) к 2020 году. Uniqlo в сотрудничестве с компанией Toray с осени 2019 года пока только в Японии запускает переработку ультралегких пуховиков. Сданные пуховики будут отправляться на специальный завод Toray, где пух и перо будут изыматься, очищаться, реновироваться и затем отправляться на производство в состоянии «как новый» для создания новых пуховиков. С момента, когда старый пуховик превращается в новый, он попадает в бесконечный цикл переработки. Разработав оборудование по извлечению пуха, компания Toray полностью автоматизировала извлечение, отделение и восстановление сырья. Эта технология в 50 раз эффективнее ручного процесса, тем самым улучшилась эффективность труда. Некоторые продукты из коллекции осень-зима 2020 уже будут включать в себя переработанный пух. Шерсть

Uniqlo отказывается от использования мериносовой шерсти от поставщиков, которые практикуют жестокое обращение с животными. Имеются в виду фермеры, практикующие мьюлесинг — срезание шерсти с кожей с ягодиц овцы, чтобы избежать заражения паразитами глубоких складок овец. Эта процедура применяется фермерами к овцам в Австралии для профилактики поражения мухами и характеризуется организациями как жестокое обращение с животными.

Uniqlo отказывается от использования мериносовой шерсти от поставщиков, которые практикуют жестокое обращение с животными. Имеются в виду фермеры, практикующие мьюлесинг — срезание шерсти с кожей с ягодиц овцы, чтобы избежать заражения паразитами глубоких складок овец. Эта процедура применяется фермерами к овцам в Австралии для профилактики поражения мухами и характеризуется организациями как жестокое обращение с животными. ПЭТ-пластик

Первый шаг Uniqlo по превращению всемирной проблемы пластика в возможность — это внедрение его в линию DRY-EX. Toray и партнеры разработали технологию по фильтрации загрязнений и «стирки» пластика для создания новых материалов. Система отслеживания переработанных материалов фирмы Toray также в состоянии обеспечивать, что материалы, полученные из пластика, годятся для повторной переработки. «Перерабатывая пластиковые бутылки и превращая их в синтетический материал, мы популяризируем идею переработки и дальнейшего использования отходов»,— говорил на презентации в Лондоне президент компании Toray Якихиро Яникакку.

«Наши новые футболки DRY-EX сохраняют ту же высокую функциональность, отвод влаги от тела, так ценимые нашими клиентами»,— заявил Тадаси Янаи. Так, для производства футболки DRY-EX размера S требуется переработка четырех пластиковых бутылок.

Материалы из пластиковых бутылок будут внедрены в производство начиная с коллекции весна-лето 2020. Это знаковое событие для Uniqlo. «Некоторые фэшн-компании уже использовали продукты из пластиковых бутылок, но было крайне затруднительно производить этот материал из загрязненного пластика, который со временем еще и желтеет,— объяснил на презентации Янаи.— Однако благодаря технологиям по отчистке и фильтрации Toray мы смогли преодолеть эти проблемы».

Елена Кравцун