Нобелевский шопинг

Октябрь — месяц, когда становятся известны имена новых лауреатов Нобелевской премии. Престиж премии настолько высок, что полностью затмевает ее денежную cоставляющую. «Получение премии — культурное событие, а не финансовое»,— сказал лауреат по физике 1993 года Филипп Шарп. «Я не знаю ни одного нобелевского лауреата, считающего денежную составляющую стоящей упоминания»,— заявлял лауреат по физике 2010 года сэр Андрей Гейм. “Ъ” решил изучить, как поступали лауреаты прошлых лет с крупной денежной суммой, прилагающейся к самой престижной мировой премии.

В 1901 году, когда Нобелевская премия была вручена впервые, денежная часть премии составляла 150 782 шведские кроны. С учетом инфляции и в пересчете на доллары США по курсу кроны на конец 2018 года — около $965 тыс. В последующие годы размер денежной составляющей то снижался, достигая минимальных значений после мировых войн ($285 тыс. в 1921 году и $281 тыс. в 1945-м), то рос, превысив в 1991 году отметку в $1 млн и достигнув в 2002-м максимума — $1,356 млн. Начиная с 1940-х годов частым явлением стало присуждение премии двоим или троим ученым одновременно, при этом призовые деньги могли делиться между ними как в равных, так и в неравных (одному — половина, двум другим — по четверти) долях.

Заплатили за проезд

Экономист Франко Модильяни, получивший премию 1985 года и $225 тыс. за «анализ поведения людей в отношении сбережений, что имеет исключительно важное прикладное значение в создании национальных пенсионных программ», не стал откладывать деньги на пенсию и потратил их на апгрейд своей гоночной яхты класса «Лазер».

Известен еще один нобелевский лауреат, потративший призовые деньги на средства передвижения. Сэр Пол Нерс, один из трех лауреатов по медицине 2001 года, часть полученных денег отдал за мотоцикл Kawasaki GPZ 500. Относительно того, что случилось с оставшейся суммой, существует две версии. По одной из них, он до сих пор ездит на этом Kawasaki, но также вступил в группу по совместному использованию бизнес-джета. По другой — никакими бизнес-джетами сэр Нерс не пользуется, а Kawasaki он со временем сменил на Triumph Bonneville, также за счет нобелевских денег.

Все для науки

Некоторые лауреаты вкладывали полученные деньги в дальнейшие научные исследования. Так, например, поступили Мария Склодовская-Кюри, ее муж Пьер Кюри и Антуан Анри Беккерель (премия по физике, 1903 год). Судя по всему, эта инвестиция окупилась. В 1911 году Склодовская-Кюри вновь стала нобелевским лауреатом, на этот раз по химии, за открытие новых элементов радия и полония.

Рокфеллеровский университет ежегодно присуждает Премию Перл Мейстер Грингард с денежной составляющей в размере $100 тыс (первоначально — $50 тыс.). Награда носит имя матери профессора Рокфеллеровского университета Пола Грингарда, лауреата Нобелевской премии по медицине 2000 года. Перл Мейстер умерла при родах. Премия ее имени была учреждена сыном за счет денежной части полученной им Нобелевской премии и вручается выдающимся женщинам-ученым. Пол Грингард, скончавшийся в апреле нынешнего года, считал, что научные достижения женщин незаслуженно редко удостаиваются премий и наград. Две лауреатки Премии Перл Мейстер Грингард, Кэрол Грейдер и Элизабет Блэкбёрн, в 2009 году уже получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Премия Перл Мейстер Грингард была основана на деньги от Нобелевской премии по медицине, полученной Полом Грингардом Фото: facebook.com/pmgprize

Карл Виман (физика, 2001 год) после получения премии заявил в интервью газете The New York Times, что не собирается тратить деньги на себя, так как они с женой и так хорошо обеспечены. Призовые деньги в размере около $460 тыс. Виман направил на то, чтобы по-новому преподавать физику в магистратуре Колорадского университета. Он заказал интерактивные компьютерные модели, с помощью которых можно объяснять базовые концепции физики. Эти модели были выложены на сайт университета, ими до сих пор может бесплатно пользоваться любой желающий. В аудитории всем студентам стали доступны пульты, с которых можно было задать вопрос или предложить вариант ответа на заданный им вопрос — все сообщения выводились на большой компьютерный монитор. Кроме того, профессор-лауреат нанял семерых помощников для работы со студентами в маленьких группах. В настоящее время все это не кажется таким уж удивительным, но речь идет о начале 2000-х годов.

Дома ученых и дома литераторов

Цюрих, Гуттенштрассе, 62. Один из трех домов, купленных на Нобелевскую премию Альберта Эйнштейна Фото: Mgloor / Wikipedia

Очень часто нобелевские деньги тратились на приобретение недвижимости.

Альберт Эйнштейн был уверен, что рано или поздно ему будет присуждена Нобелевская премия по физике. 31 января 1918 года он писал своей первой жене Милеве Марич: «Нобелевскую премию — в случае добровольного развода и в случае, если она будет мне присуждена,— я в полном объеме уступлю тебе априори». Во время оформления бумаг по разводу в 1919 году Эйнштейн предложил положить деньги в швейцарский банк, чтобы Милева могла пользоваться процентами по своему усмотрению, а основная сумма сохранялась бы для детей до достижения ими совершеннолетия. Адвокат супруги изменил формулировку — в случае повторного замужества или смерти Милевы Марич капитал должен перейти детям. В 1922 году Эйнштейн получил Нобелевскую премию. Денежная составляющая равнялась 121 572,54 шведские кроны (примерно соответствует современным $285 тыс.) — в 12 раз больше его обычного годового дохода. Как и было обещано, все премиальные деньги достались бывшей жене. На них были приобретены три дома в Цюрихе. В одном из них в шестикомнатной квартире жила Милева с двумя сыновьями, остальные площади сдавались внаем. Часть денег была вложена в ценные бумаги — немецкие, которые из-за гиперинфляции полностью обесценились, и американские. С 1930 по 1947 год все три дома были проданы, но за Милевой сохранилось право остаться в своей квартире.

Последняя неоконченная повесть Альбера Камю «Первый человек» была написана в доме, купленном благодаря Нобелевской премии Фото: The Granger Collection / ТАСС

Альберт Камю на премию по литературе 1957 года купил дом на юге Франции, в местечке Лурмарен, где провел последние годы жизни. Нобелевские деньги Юджина О`Нила (премия по литературе 1936 года) пошли на строительство и отделку в китайском стиле «Дома дао» в Данвилле, штат Калифорния. Там были написаны его последние пьесы.

Александр Солженицын, которому премия по литературе была присуждена в 1970 году, после высылки из СССР купил на премиальные деньги дом в Кавендише, штат Вермонт.

Нобелевские деньги, дождавшиеся Александра Солженицына на Западе, помогли ему не остаться бездомным после высылки из СССР Фото: Jim Bourg / Reuters

Оба лауреата Нобелевской премии по медицине и физиологии 1993 года вложились в недвижимость. Филипп Шарп в интервью агентству France Presse рассказал: «Я взял эти деньги и купил себе дом, немного больше, чем тот, что у меня был… Красивый старый дом». А второй лауреат того года Ричард Робертс переезжать не стал и потратил свою половину на создание перед домом газона для игры в крокет.

Вольфганг Кеттерле, один из трех нобелевских лауреатов по физике 2001 года, свою долю потратил на дом и образование для детей.

Роберт Энгл, лауреат премии по экономике 2003 года, потратил свои $650 тыс. на летний дом в долине реки Гудзон, чтобы там плодотворно работать, подальше от городской суеты.

Другим нужнее

Британский биохимик и молекулярный биолог Ричард Джон Робертс потратил нобелевские премиальные на площадку для игры в крокет Фото: Steven Senne / AP

Многие лауреаты, в первую очередь это относится к лауреатам премии мира, жертвовали призовые деньги на благотворительность. Так поступили, например, Мать Тереза, президент Финляндии Мартти Ахтисаари, президент США Барак Обама.

Над тем, что делать с премиальными деньгами, немецкий биолог Кристиана Нюсляйн-Фольхард думала девять лет. В 1995-м она стала одним из трех лауреатов по медицине, а в 2004-м пожертвовала большую часть полученных денег благотворительной организации, оказывающей помощь немецким женщинам-ученым.

Американский биолог немецкого происхождения Гюнтер Блобел в восьмилетнем возрасте стал свидетелем бомбардировки Дрездена. Деньги, которые он получил, став лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1999 году, Блобел пожертвовал благотворительной организации «Друзья Дрездена». На эти средства в городе был отреставрирован кафедральный собор и построена новая синагога.

Налоговый вычет и невычет

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года белорусская писательница Светлана Алексиевич купила новую квартиру, дом в деревне и около $100 тыс. потратила на благотворительность. На Минской книжной выставке в 2017 году она сообщила журналистам, что также ей пришлось уплатить налог в размере €197 тыс. «Нигде в мире так не делают. Не облагают налогом Нобелевскую премию»,— пожаловалась писательница.

На самом деле в США, стране, граждан которой среди нобелевских лауреатов больше всего, с 1986 года с премиальных денег нужно платить налоги — около 40% от суммы (точная цифра зависит от штата).

Поэтому американские лауреаты нередко предпочитают передавать деньги в благотворительные фонды — с этих сумм налог не взимается.

Так, например, поступил астрофизик Джордж Смут (один из двух лауреатов премии по физике 2006 года). $500 тыс. из призовых $700 тыс. он вложил в создание Центра космологической физики Калифорнийского университета в Беркли. Из оставшихся денег будут выплачиваться гранты для молодых ученых. «Если бы я взял деньги, США и штат Калифорния забрали бы половину от нее в качестве налогов. А таким путем больше средств достанется молодым людям, чья жизнь заметно изменится к лучшему»,— прокомментировал свое решение Смут в интервью порталу LiveScience.

Джон Мэтер, поделивший премию со Смутом, свою долю передал в Фонд развития науки и искусств Джона и Джейн Мэтер. В уставе этого фонда говорится, что он поддерживает некоммерческие организации, занимающиеся танцами, театром, музыкой, литературой, а также финансово поддерживает студентов и исследователей, занимающихся аэрокосмическими исследованиями. Мэтер заявил, что в своей работе использовал данные, полученные с космического спутника COBE, а миссия NASA по запуску этого спутника финансировалась американскими налогоплательщиками. Он также сказал: «У нас была очень большая команда, более 1500 человек, так что справедливо разделить деньги между ними в соответствии со вкладом каждого было невыполнимой задачей. Поэтому я решил сделать столько добра, сколько смогу».

Космическая лаборатория COBE помогла Джону Мэтеру стать лауреатом Нобелевской премии. Мэтер пожертвовал ее на новые аэрокосмические исследования Фото: NASA / COBE Science Team

Физик Ричард Фейнман, один из разработчиков атомной бомбы, получивший премию в 1965 году, объявил, что за счет премиальных будет ежегодно платить подоходный налог. Размер денежной составляющей премии в том году равнялся 282 тыс. шведских крон (примерно равно современным $313,5 тыс.). Лауреатов было трое, так что на долю Фейнмана приходилась треть этой суммы.

Оригиналы и транжиры

Иван Бунин, получив Нобелевскую премию по литературе 1933 года, чуть не потерял денежный чек во время церемонии награждения. Правда, потом он с ними все равно расстался: часть роздал нуждающимся русским эмигрантам, а остальное вложил в русский ресторан в Париже и в ценные бумаги. С обеими инвестициями его обманули.

Французский и ирландский писатель, поэт и драматург Сэмюэл Беккет (премия 1969 года), который плохо переносил пристальное внимание к себе, был напуган новостями о получении премии. На церемонию награждения он не явился, вместо него ее получал литературный агент. От денег Беккет постарался побыстрее избавиться, пожертвовав большую часть библиотеке Тринити-колледж в Дублине, а остальное раздав друзьям.

По поводу того, что сделал с нобелевскими деньгами Михаил Шолохов, получивший премию по литературе в 1965 году, существуют разные версии. Он получил около $62 тыс. (эквивалент современных $313 тыс.). По одной из версий, он их передал на строительство школ в селах Ростовской области. По другой — часть денег отдал на строительство библиотеки и клуба, а остальные потратил на поездки за границу вместе с детьми (Англия, Франция, Италия, Япония).

Иосиф Бродский, получив Нобелевскую премию по литературе 1987 года, заявил журналистам, что намерен ее потратить. Часть денег он израсходовал на ремонт в съемной квартире. Как только ремонт закончился, хозяева сообщили поэту, что разрывают с ним договор аренды. Другую часть премиальных Бродский вложил в знаменитый ресторан «Русский самовар», основанный в Нью-Йорке другим советским эмигрантом — литературоведом Романом Капланом. В прошлом году ресторан обанкротился.

Греко-кипрский британский экономист Кристофер Писсаридес, один из трех лауреатов 2010 года, часть денег потратил на поездку с семьей в Стокгольм на церемонию вручения премии, часть — на обстановку недавно купленной квартиры, а часть — положил в банк на родном Кипре, где эти деньги обесценились во время банковского кризиса 2013 года.

Ричард Талер обещал потратить премиальные деньги иррационально, но обещания не сдержал Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Специалист по поведенческой экономике Ричард Талер, нобелевский лауреат 2017 года, показавший в своих работах, что людям свойственно принимать иррациональные финансовые решения, в шутку заявил, что свои призовые деньги также попытается потратить максимально иррационально. Но год спустя, в интервью радиопрограмме Freakonomics Radio, Талер подробнее рассказал о своих размышлениях по поводу призовых денег. Вначале он вполне рационально положил их на свой банковский счет, где они смешались с другими, не «нобелевскими». Потом ему пришло в голову, что можно заказать специальную кредитную карту — «нобелевскую кредитку» — для безумно дорогих покупок. Например, для покупки профессионального набора клюшек для игры в гольф. Талер также думал пожертвовать часть премии организации «Врачи без границ». Воплотил ли он какую-нибудь из этих идей, неизвестно.

Бернард Шоу, которому была присуждена Нобелевская премия по литературе 1925 года, вначале хотел вообще отказаться от нее, но потом передумал. Он принял премию, но отказался от причитающихся ему денег. На церемонии награждения Шоу заявил: «Я могу простить Альфреда Нобеля за изобретение динамита, но только изверг рода человеческого мог изобрести Нобелевскую премию».

Нобелевские лауреаты—2019 С 7 по 14 октября в Стокгольме и Осло объявляли имена новых обладателей Нобелевских премий. Кто и за что получил их в этом году — в материале “Ъ”. Читать далее

Алексей Алексеев