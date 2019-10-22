С улиц и парков Воронежа вывезено почти 14 тысяч кубометров мусора

19 октября в Воронеже прошел общегородской субботник. В нем приняли около 60 тысяч горожан, работников организаций и предприятий разных форм собственности, студентов и школьников. Для технического обеспечения работ городские власти привлекли 360 единиц техники. В результате было убрано 637,62 га территорий парков, скверов, бульваров, лесных массивов и 67,26 га территорий, прилегающих к предприятиям промышленности, потребительского рынка, учреждениям социальной сферы. Из городской черты вывезено 13,8 тыс. кубометров мусора; очищено от пескосмета 174,3 км прилотковой зоны дорог; управляющими компаниями произведена санитарная уборка 1536 дворов жилой зоны, очищено 915 контейнерных площадок.

Мэр Вадим Кстенин в этот день работал в сквере «Усманский», который входит в состав нового городского общественного пространства – Димитровского бульвара. «Я благодарю всех воронежцев, которые приняли участие в субботнике, потому что созидать в городе, конечно, очень хорошо, но самое главное – сохранять то, что создают люди. Все, кто сегодня вышел на улицы и в парки города – большая дружная семья, и это знак того, что Воронеж действительно счастливый город», – заявил господин Кстенин. Он вместе с представителями администрации Воронежа посадил в новом сквере остролистые клены. Всего на территории Димитровского бульвара было высажено 97 деревьев с закрытой корневой системой – клены, рябины, сумахи и 155 кустарников.

По словам руководителя управы Железнодорожного района Леонида Беляева, раньше на месте нового сквера, входящего в состав Димитровского бульвара, была конечная остановка общественного транспорта «Усманская». Со временем на территории стали появляться несанкционированные свалки. Теперь же – это благоустроенная зона отдыха с детской игровой площадкой. «Это южный въезд в Воронеж, и как подобает «воротам города» они должны радовать и самих воронежцев, и гостей города», – считает Леонид Беляев. «Я уверен, что Димитровский бульвар нашим горожанам придется по душе. Озеленение - финальная точка в благоустройстве общественной территории», – резюмировал Вадим Кстенин.

Всего в Воронеже в неделю субботника была запланирована посадка 900 деревьев и 5000 кустарников, при этом акцент был сделан на социальные объекты - школы, детские сады, дома культуры.