Алексей Карякин в ближайшие дни возглавит Центрально-Черноземный Росприроднадзор

Фото: пресс-служба

Одной из ключевых кадровых перестановок нынешнего года стал переход Алексея Карякина с поста руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области на должность начальника Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. В ведении недавно созданной структуры сегодня пять субъектов макрорегиона, а в системе Росприроднадзора это одно из наиболее крупных управлений. По замыслу руководства Министерства природных ресурсов и экологии, реформа ведомства признана сократить управленческий аппарат Росприроднадзора и усилить штат инспекторов. На межрегиональном уровне эту задачу и предстоит решать Алексею Карякину, который давно известен в Черноземье как топ-менеджер, способный добиваться результата в самых сложных ситуациях.

Возглавлявший семь с половиной лет экологический департамент облправительства Алексей Карякин был последним руководителем еще муниципального «Воронежского водоканала». На одно из самых проблемных в городском хозяйстве направлений тогда еще 28-летний управленец пришел в 2004 году, но в итоге сумел задержаться на «расстрельной» должности восемь лет. Именно под его руководством предприятию удалось возобновить круглосуточное водоснабжение Воронежа и сохранить высококлассных специалистов в коллективе. После передачи муниципального предприятия в концессию, оценивший активность Карякина губернатор Алексей Гордеев назначил его на пост руководителя регионального департамента природных ресурсов и экологии.

Одной из первых проблем, которую обозначил для коллег новый руководитель департамента, стало состояние воронежского водохранилища. В конце 2012 года в ВГУ прошла всероссийская научно-практическая конференция, посвященная будущему водохранилища. Основным ее итогом стало объявление конкурса по поиску лучшего решения проблемы. Тогда же впервые в лексический оборот воронежцев относительно водохранилища было введено слово – реновация. В конкурсе победили голландские и испанские специалисты. Главное же - задача привлечь внимание к проблеме и, главное, получить финансирование на ее решение, была выполнена. Основной смысл предлагаемой реновации заключался в том, что водохранилище рассматривалось не просто как водоем, а как часть городской среды, социальный объект и центр притяжения воронежцев.

Тогда же зашла речь о состоянии Масловского затона водохранилища, который чуть не привел к экологической катастрофе. Из-за размножения сине-зеленых водорослей, к 2013 году эта мелководная часть водохранилища превратилась в покрытую зловонной пеной огромную лужу. Региональному департаменту природных ресурсов тогда удалось исправить ошибки, допущенные почти полвека назад при заполнении водохранилища водой. Было проведено частичное углубление этого участка водоема, границы его берегов были скорректированы, в акватории выкорчеваны пни, оставшиеся на дне затона, собраны и вывезены водоросли и прочий мусор.

Фото: пресс-служба

Кроме того, по инициативе департамента впервые в Воронеже началась работа по изучению дна водохранилища: выявлены проблемные мелководные участки, создана 3-D модель дна, изучена толщина донных отложений, началась расчистка центральной части водоема. По итогам международного конкурса, прошедшего в 2014 году, была создана концепция реновации водоема, а уже в 2016-м стартовали масштабные работы по расчистке водохранилища. Сейчас основные работы идут в районе Петровской набережной. Удаление донных отложений и увеличение глубины водохранилища позволит уменьшить прогрев воды летом, и тем самым предотвратит активное размножение водорослей в этом месте. Работы также будут способствовать предотвращению подтоплений и заболачивания береговой территории за счет укрепления берега извлекаемым грунтом. В этом году работы по расчистке Воронежского водохранилища в районе Петровской набережной будут полностью завершены. В общей сложности в ходе работ со дна водохранилища извлекут более 1,7 млн кубометров грунта. При этом решение экологических проблем водохранилища дает возможность для развития города: укрепленные в результате работ береговые территории уже сейчас являются уникальными участками, имеющими невероятный градостроительный потенциал. В планах департамента экологии провести расчистку восьмикилометрового участка впадающей в Масловский затон реки Тавровка. Уже идет проектирование.

За время руководства департаментом Алексею Карякину в целом удалось поднять работу по оздоровлению водоемов Воронежской области на новый уровень. Обмеление рек и ухудшение качества воды – проблема всех регионов России. Новый руководитель понимал: нужна не просто механическая расчистка русла, а комплексная экологическая реабилитация водных артерий. Следуя именно этому принципу за последние годы было расчищено 28 км реки Усмань – любимого места отдыха многих воронежцев, а также восстановлено историческое русло реки Битюг, расчищены реки Девица, Подгорная, Толучеевка. Подготовлена документация на расчистку 20-километрового участка рек Икорец и Воронеж на протяжении 58 км. Расчистка русел этих рек уже включена в нацпроект «Экология». Удалось при Карякине начать и работы по укреплению берега реки Дон в Павловске, о необходимости которых давно предупреждали местные жители. Департаменту удалось заручиться поддержкой Минприроды в этом вопросе и получить федеральное финансирование на работы по укреплению километрового участка берега.

Самым же известным социально-культурным проектом департамента стал проходящий уже девять лет подряд в сентябре в центральном парке международный фестиваль цветов и ландшафтного дизайна «Воронеж – город-сад». Его идеологом и вдохновителем была Татьяна Гордеева, а департамент стал одним из ключевых организаторов. Во многом благодаря этому союзу, фестиваль становился масштабнее, интереснее и креативнее с каждым годом. Из скромной выставки мероприятие превратилось в общегородской праздник цветов и природы с разнообразной интерактивной и развлекательной программой. Впервые фестиваль прошел в 2011 году на площади Ленина и был приурочен к 425-летию города. Тогда его посетило 6 тыс. человек. Сейчас это четырехдневное мероприятие, которое в 2019 году посетило 308 тыс. человек.

Фото: пресс-служба

Отметим, что принципы, использованные при отборе решений по реновации водохранилища, удалось применить и при разработке концепции развития второй очереди воронежского центрального парка. К конкурсу удалось привлечь ведущие европейские ландшафтные бюро. Желание принять участие изъявили 20 компаний из 10 стран. По итогам голосования жюри выбрало проекты специалистов из Нидерландов, Германии и Великобритании (West 8, MLA+ и KLA Urban). В перспективе реконструкция второй очереди парка может стать визитной карточкой не только Воронежской области, но и Черноземья в целом.

Алексей Карякин запомнился жителям региона решением еще одного социального вопроса: увеличением более чем на миллион гектар площади общедоступных охотничьих угодий, которая теперь позволяет каждому охотнику получить путевку по доступной стоимости, что для жителей сельской местности со скромными доходами является очень существенным моментом.

В подтверждение всему сказанному на протяжении последних лет Воронеж сохраняет ключевые позиции в экологическом рейтинге городов, не просто ни разу не покинув десятку лидеров, а заняв в 2016 году «медальное» третье место. Рейтинг составляет Минприроды России, в последние годы с участием Общероссийского народного фронт. В отличие от рейтинга «Зеленого патруля» в его основу положена абсолютно прозрачная методика, которая используется не только в России.

Кроме того, Воронежскую область отмечали специальным призом Всероссийской премии «Экологическое развитие - Evolution Awards 2016», которую учредило Минприроды, а в 2017-м отмечена как регион, проводивший наиболее активную экологическую политику.

По мнению многих экспертов, назначение Алексея Карякина на высокую федеральную должность было ожидаемым и логичным шагом. Принципы и приоритеты его работы показали отличный результат, который видят не только высокие руководители, но и простые жители региона.