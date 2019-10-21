Компания «Руслайн» перевезла своего полумиллионного пассажира

Фото: пресс-служба аэропорта «Воронеж»

Ведущий региональный авиаперевозчик – компания «РусЛайн» приветствовала в аэропорту «Воронеж» имени Петра I своего 500 – тысячного пассажира.

Объявление о начале регистрации пассажиров на рейс «Воронеж-Симферополь», выполняемом авиакомпанией «РусЛайн», внесло интригу в обычное ожидание очереди к стойке регистрации. По микрофону сообщили, что именно на этом рейсе ожидается полумиллионный пассажир этого авиаперевозчика, и для него приготовлены подарки от «РусЛайн» и руководства международного аэропорта «Воронеж». Пассажиры заметно оживились. Многие включили фотокамеры своих смартфонов, чтобы запечатлеть момент, втайне надеясь оказаться тем самым счастливчиком. Пассажиры, получив посадочный талон, разочарованно отходили от стойки, и вдруг табло известило о регистрации 500-тысячного пассажира. Им стала жительница Воронежа Светлана Усова. Региональный представитель авиакомпании «РусЛайн» в ЦФО Станислав Султанбеков вручил ей сертификат для двух человек, дающий право на бесплатный перелёт туда и обратно любым рейсом «РусЛайн». А в дополнение к этому коммерческий директор аэропорта «Воронеж» Денис Горьковенко подарил сертификат, позволяющий бесплатно воспользоваться услугами бизнес-зала внутренних воздушных линий воронежской воздушной гавани.

«Я верила, что судьба преподнесет мне хороший сюрприз! В этом году я сделала немало добрых дел, а добро всегда возвращается. И вот он, мой звездный час!» - радовалась уроженка Воронежа Светлана Усова, которая улетала этим рейсом к мужу-военному в Симферополь. – Летать мне приходится часто, потому что родственники живут далеко друг от друга. Чаще всего пользуюсь услугами компании «РусЛайн» прежде всего потому, что она не задерживает рейсы. И эта моя симпатия вдруг оказалась взаимной, хотя и неожиданной! Будем советоваться с семьей, в каком направлении использовать сертификат. Такая возможность открылась внезапно – пока только буря эмоций, а осознание, наверное, придет позже».

Блиц-интервью для прессы счастливой обладательницы сертификатов закончилось быстро. Хоть полумиллионный пассажир – событие неординарное для «РусЛайн», отправлять рейсы в назначенное время – железное правило компании.

Пока пассажиры рейса «Воронеж-Симферополь» шли на посадку, журналисты расспросили регионального представителя авиакомпании «РусЛайн» по ЦФО Станислава Султанбекова о перспективах развития межрегиональных авиаперевозок и сотрудничества с аэропортом «Воронеж». Он отметил, что воронежский аэропорт является ключевым для авиакомпании. В этом году совместно реализована рекордная полетная программа. В летний период «РусЛайн» выполняла из Воронежа рейсы по 7 направлениям: в Екатеринбург, Сочи, Симферополь, Анапу, Москву, Санкт-Петербург, Калининград. Такая обширная полетная программа одной компании была впервые в истории воронежского аэропорта. «Благодаря этому мы закрепились как крупнейший региональный перевозчик в Воронеже, планируем и дальше развивать полетные программы. И то, что наш полумиллионный пассажир вылетел именно из воронежского аэропорта, для нас символично. Мы намерены расширять нашу карту полетов в обход Москвы, выполняя постановление президента. В текущем году у нас был ощутимый прирост именно таких полетов. В зимний сезон планируем из Воронежа осуществлять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Калининград. Напомню, два года назад мы начали на круглогодичной основе выполнять рейсы сначала в Сочи, потом в Симферополь. Сейчас ведем переговоры с новым руководством воронежского аэропорта по продлению этих рейсов в сезоне 2019-2020», - рассказал Станислав Султанбеков.

Над открытием новых направлений авиасообщения из Воронежа активно работает и руководство аэропорта «Воронеж». 2 ноября открывается новая полетная программа авиакомпании «Уральские авиалинии», будут выполняться регулярные рейсы с частотой раз в неделю по направлениям город Ош (Кыргызстан), Душанбе (Таджикистан). «Кроме того, сейчас работаем с авиакомпанией «РусЛайн» на предмет продления соглашения по развитию региональных перевозок. Сегодня эта компания – ведущий партнер аэропорта «Воронеж» по выполнению именно регулярных региональных перевозок», - рассказал коммерческий директор воронежского аэропорта Денис Горьковенко.

По его словам, есть и уже подтвержденный интерес со стороны туроператоров по открытию чартерной программы в Ларнаку (Кипр). Идут переговоры с казахским перевозчиком – компанией «Скат», результатом которых в следующем году могут стать регулярные рейсы в столицу Казахстана. «Работаем с российскими перевозчиками по ряду новых направлений, в том числе и в рамках субсидируемых маршрутов. Сейчас в проработке 7 маршрутов под выделение субсидий, и мы ожидаем решение со стороны Росавиации по поддержке развития регулярного межрегионального авиационного сообщения из аэропорта «Воронеж», - рассказал Денис Горьковенко.

Расширение карты перевозок дает новые возможности жителям ЦЧР. До конца текущего года международный аэропорт «Воронеж» планирует обслужить порядка 830 тыс. пассажиров, на следующий год увеличить пассажиропоток еще на 100 тыс. человек.