На противопаводковые работы в 2020 году на Ставрополье выделят 735 млн рублей

В Ставропольском крае на противопаводковые работы 2020 году планируют выделить 735 млн. руб., сообщается на портале органов государственной власти региона.

Масштабные противопаводковые мероприятия проводятся в регионе с 2018 года. В этом году запланированы работы на сумму 771 млн руб. За эти средства в регионе строят объекты инженерной защиты территорий, укрепляют берега Кубани и Подкумка, расчищают русло Ольховки, Суркуля, Мокрой Буйволы и Берестовки. Проводится капитальный ремонт бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Дарья Голякова