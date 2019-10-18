«Сплошная арифметика, а не политика в последнее время»

Беспроигрышный план или сокрушительное поражение? Великобритания может покинуть Евросоюз уже через две недели. Борису Джонсону удалось согласовать с Брюсселем проект сделки. Покидать содружество без ее заключения премьер-министру запретил парламент. Каковы шансы у Бориса Джонсона получить поддержку у представителей парламента? Подробности нового соглашения по «Брекситу» рассказал корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский.

— Мы говорили в предыдущие дни о том, что шансов у Бориса Джонсона убедить своих противников вроде бы мало, считают буквально каждый голос. Но ситуация, конечно, меняется. Несколько депутатов удивили всех, раньше они категорически выступали против плана, очень похожего план Терезы Мэй, и вообще против Бориса Джонсона и его политики, и вдруг стали говорить: «Ну что же, может быть придется все-таки это сделать. Конечно, это плохая сделка, но придется, наверное, за нее проголосовать». Поэтому появились некоторые надежды, что шансы по-прежнему не слишком тверды, но они существуют.

По-прежнему арифметика такая: за — голосуют 287 депутатов от консервативной партии, а Борису Джонсону нужны 320 голосов.

И первый вопрос возникает: все эти 287 проголосуют за то, о чем Борис Джонсон договорился с Европейским союзом? Неизвестно. Он, конечно, на это надеется, но там есть крайне правая группа, связанная с так называемой «группой европейских исследований». Раньше, по крайней мере, они говорили на протяжении длительного времени, что поддерживают Демократическую юнионистскую партию Ольстера в Северной Ирландии, но сейчас вот эти десять депутатов категорически против. Они сказали: «Мы не будем голосовать за эту сделку, и мы не воздержимся даже».

Зарубежные СМИ: Станет ли сделка Бориса Джонсона по «Брекситу» поражением для него? Читать далее

Выполнят ли свои обещания эти крайне правые, будут ли они голосовать с представителями этой партии или все-таки нет? Или Джонсону удалось их уговорить? Сейчас Борис Джонсон о чем-то толкует именно с этими крайне правыми депутатами, уговаривая их, продавая им свой план. Но дальше этого недостаточно — какие-то лейбористы должны проголосовать за план Джонсона, иначе он не наберет голосов.

Сколько их будет? Говорят, человек десять есть. Но уже идет счет на каждый голос, поэтому десять — недостаточно. А 12? 19, может быть? Никто не знает до конца. И поэтому будет это гадание продолжаться до последнего момента. Я еще забыл упомянуть третью группу — это 23 депутата, бывших члена консервативной партии: сколько из них готовы будут забыть свои обиды на Бориса Джонсона и поддержать его? N-ое количество точно это сделает, но, видимо, не все 23. Короче говоря, сплошная арифметика, а не политика в последнее время.

Борис Джонсон рассчитывает на усталость у всех.

Ведь понимаете, ему, конечно, в каком-то смысле удалось сделать чудо, он уговорил Европейский союз вновь затронуть сущностные вопросы на переговорах и изменить соглашение, по сравнению с тем, каким оно выглядело при Терезе Мэй, хотя, честно говоря, не принципиально, но вот теоретически сделали шаг навстречу.

Самый большой шаг навстречу сделал он, потому что сейчас ему припоминают все его старые заявления, осуждение плана Мэй. Когда Джонсон категорически его отвергал, говорил, что невозможно допустить, чтобы Северная Ирландия отделилась в каком-то смысле, в таможенном хотя бы, от Соединенного Королевства. Он говорил, что это будет предательство, никогда он на это не пойдет. И вот он ровно это, под другим чуть-чуть соусом предлагает сделать, потому что и в общем рынке Северная Ирландия фактически остается по большинству показателей, и даже в Таможенном союзе, хотя юридически это не оформляется, но де-факто будет происходить. Поэтому случилось чудо, никто от Бориса Джонсона этого не ожидал. И вот теперь он, вдохновленный этим успехом, думает, что ему и второе чудо удастся, может быть, эксплуатируя чувство усталости, добиться того, чтобы каким-то образом все-таки эта сделка была утверждена палатой общин.