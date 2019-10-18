Красноярка выпрыгнула из окна, чтобы спастись от двух насильников

В Красноярске возбуждены уголовные дела на двух мужчин, которые обвиняются в групповом изнасиловании секс-работницы. Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета России.

По предварительным данным, ночью 10 октября один из мужчин пригласил в квартиру 25-летнюю девушку, оказывающую интимные услуги. Увидев, что мужчин двое, девушка попыталась уйти, но мужчины закрыли дверь и около восьми часов совершали в отношении потерпевшей сексуальное насилие»,— говорится в сообщении ведомства. Утром девушка сумела открыть окно и выпрыгнуть. При падении она получила тяжелые травмы.

Уголовные дела в отношении 32-летнего и 34-летнего приятелей расследуется по ч. 2 ст. 131 (изнасилование, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц).

Илья Николаев