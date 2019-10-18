Объем строительных работ в Удмуртии снизился на 11%

По итогам девяти месяцев 2019 года объем работ по виду деятельности «строительство» в Удмуртии оказался на 11,1% ниже показателей того же периода 2018 года. Как сообщает Удмуртстат, он составил 20,8 млрд руб. По объему строительных работ Удмуртия среди регионов ПФО находится на 10 месте. Лидерами стали Башкортостан и Татарстан, где он составил 132,9 млрд и 224,8 млрд руб. соответственно.

За январь-сентябрь 2019 года в Удмуртии сдано в эксплуатацию 604 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что на 42 тыс. кв. м или на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Индивидуальные застройщики ввели 322 тыс. кв. м жилых домов (на 35% больше), что составило 53% от общего ввода по республике.

Выполненные объемы строительных работ позволили осуществить ввод в эксплуатацию 53 нефтяных скважин эксплуатационного бурения, увеличить протяженность новых газовых сетей на 142,5 км, водопроводных — на 14,4 км, канализационных — на 1,6 км, тепловых — на 0,2 км.